Microsoft Umumkan Varian Xbox Series S Hitam Kapasitas 1TB

TEMPO.CO, Jakarta - Microsoft mengumumkan varian baru dari konsol Xbox Series S yang terjangkau di laman resminya pada 11 Juni 2023. Varian baru itu memiliki kapasitas penyimpanan yang meningkat dari 512 GB pada model standar menjadi 1 TB.

Model baru ini juga memiliki lapisan serba hitam dengan pengontrol hitam serasi yang membuatnya berbeda secara visual dari model 512 GB.

Seri 1 TB ini dihargai US$ 349 atau sekitar Rp 5,1 juta. Jika dihitung, itu lebih mahal US$ 50 atau Rp 700 ribu dari model 512 GB. Perusahaan menyebutkan, produk akan tersedia mulai 1 September 2023.

Penyimpanan secara umum dibuat lebih terjangkau untuk konsol Xbox Series. Western Digital baru-baru ini mulai menawarkan drive penyimpanan yang dapat diperluas untuk konsol ini, mulai dari US$ 80 untuk model 512GB dan US$ 150 untuk model 1TB.

Seagate memiliki model yang sama, masing-masing seharga US$ 90 dan US$ 150. Hard disk Seagate 1TB biasanya berharga US$ 220 dan merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia selama beberapa waktu.

Selain lebih banyak opsi penyimpanan, Xbox juga mendapatkan pengontrol dan headset baru. Ini dirancang bekerja sama dengan Starfield, RPG aksi dunia terbuka Bethesda yang akan datang.

Pengontrol baru ini menampilkan desain warna putih dan abu-abu dengan aksen merah. Sedangkan D-pad berwarna emas dan tombol bahunya transparan. Sementara itu, pengontrolnya juga menampilkan desain berwarna putih dengan headband merah dan aksen emas.

Pengontrolnya dihargai US$ 80 dan headset seharga US$ 130. Keduanya tersedia mulai 12 Juni 2023.

GSM ARENA | XBOX

