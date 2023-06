UI Gandeng 10 Universitas Top Inggris, Tambah Program Gelar Ganda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia (UI) menjalin kerja sama bidang pendidikan dan penelitian dengan sejumlah kampus ternama di Inggris. Komitmen kerja sama itu terangkum dalam kunjungan UI ke Inggris pada pada 8-16 Juni lalu.

Kampus-kampus yang dikunjungi adalah University of Oxford, Imperial College London, The University of Manchester, University of Leeds, The University of Sheffield, University of Birmingham, University of Notingham, Newcastle University, University of Glasgow, dan University of Strathclyde.

Kerja sama meliputi program gelar ganda atau double degree pada jenjang S1, S2, dan S3 di Fakultas Teknik UI dengan beberapa kampus mitra. Program gelar ganda ini menyasar Teknik Kimia, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Elektro, Teknik Komputer, Teknik Mesin, Teknologi Bioproses, serta Teknik Metalurgi dan Material.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi UI yang hadir di antaranya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Abdul Haris serta Dekan Fakultas Teknik UI Heri Hermansyah.

“Peningkatan jumlah mitra internasional dalam program jenjang ganda di FT UI berarti peluang dan pilihan mahasiswa kini semakin terbuka lebar untuk belajar di kampus-kampus terbaik dunia,” ujar Haris dilansir dari situs UI pada Selasa, 13 Juni 2023.

Selain itu, lanjutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi para dosen untuk memperluas jejaring keilmuan, saling tukar pengetahuan, dan memperbanyak kolaborasi riset.

Mahasiswa program gelar ganda di UI akan menempuh masa studi selama empat tahun, masing-masing dua tahun di UI dan di universitas mitra. Lulusan program ini akan menyandang gelar sarjana teknik atau sarjana arsitektur dari UI, dan bachelor’s degree dari universitas mitra.

Melansir dari situs UI, kampus-kampus yang sudah menjadi mitra program gelar ganda UI adalah Queensland University of Technology, University of Queensland, Monash University, University of Sydney, Curtin University, University of Duissburg Essen, dan University of Strathclyde.

