20 Kampus Terbaik di Asia versi QS Asia University Rankings 2023

TEMPO.CO, Jakarta - QS Quacquarelli Symonds, lembaga penyedia jasa analitik di sektor pendidikan merilis daftar kampus terbaik di Asia 2023. Total ada 760 universitas yang ikut disusun dalam daftar berdasarkan skor tertinggi. Indikator penilaian dilihat dari reputasi akademik, jumlah kesempatan kerja, staf bergelar Ph.D, dan persentase mahasiswa internasional.

Dikutip dari topuniversities.com, berikut rangking universitas di Asia 2023.

- Skor: 100.

- Alamat: Beijing, Tiongkok Daratan.

- Skor: 97,4.

- Alamat: Singapura.

- Skor: 97,3.

- Alamat: Beijing, Tiongkok Daratan.

- Skor: 96,8.

- Alamat: Hong Kong, Hong Kong SAR.

- Skor: 96,7.

- Alamat: Singapura.

- Skor: 96,3.

- Alamat: Shanghai, Tiongkok Daratan.

- Skor: 96,3.

- Alamat: Hangzhou, Tiongkok Daratan.

KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology

- Skor: 93,4.

- Alamat: Daejeon, Korea Selatan.

- Skor: 92,6.

- Alamat: Kuala Lumpur, Malaysia.

- Salah satu kampus terbaik di Asia 2023 dengan skor: 92,2.

- Alamat: Shanghai, Tiongkok Daratan.

- Skor: 91,9.

- Alamat: Tokyo, Jepang.

The Chinese of Hong Kong (CUHK)

- Skor: 91,4.

- Alamat: Hong Kong, Hong Kong SAR.

- Skor: 91,4.

- Alamat: Seoul, Korea Selatan.

14.

The Hong Kong University of Science and Technology