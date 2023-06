DuckDuckGo Meluncurkan Windows Web Browser, Apa Saja Fiturnya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - DuckDuckGo merilis browser web yang tersedia untuk Windows dalam versi beta. Aplikasi yang berfokus ke keamanan data pengguna itu meluncurkan peramban yang bisa bekerja di sistem operasi Windows.

Mengutip TechCrunch dalam artikel DuckDuckGo’s Windows Browser is Now Available in Open Beta, meskipun masih dalam masa uji beta, aplikasi peramban itu nanti akan memiliki fitur yang bisa digunakan oleh pengguna DuckDuckGo. Uji beta aplikasi peramban DuckDuckGo masih hingga waktu yang belum ditentukan.

Baca Juga: Eranyacloud Luncurkan Solusi Private Cloud untuk Korporasi

Untuk mencoba peramban DuckDuckGo versi Windows, pengguna tidak perlu memasukkan kode undangan khusus atau masuk dalam daftar tunggu. Penggemar peramban DuckDuckGo bisa langsung mencobanya melalui laman DuckDuckGo, yakni spreadprivacy.com.

Tidak hanya mengedepankan aspek keamanan, nantinya DuckDuckGo dalam sistem operasi Windows akan beroperasi ringan. Menurut klaim DuckDuckGo yang dikutip dari spreadprivacy.com, peramban DuckDuckGo versi Windows akan menggunakan 60 persen data lebih sedikit daripada peramban lainnya seperti Google Chrome.

DuckDuckGo yang berencana akan menyediakan model teknologi buatan generatif seperti yang dilakukan Bing dengan Microsoft Edge, agaknya juga ditunda. Sebab, Microsoft berencana akan menaikkan harga API untuk proyek teknologi buatan generatif tersebut.

Baca Juga: YouTube Uji Alat Sulih Suara Bertenaga AI untuk Terjemahkan Video Kreator

Meskipun tidak dilengkapi aplikasi ekstensi pihak ketiga, tapi peramban DuckDuckGo telah dilengkapi fitur bawaan. Fungsinya seperti aplikasi ekstensi pihak ketiga peramban lainnya.

Fitur DuckDuckGo versi Windows

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

1. Manajemen kata sandi yang aman

DuckDuckGo versi Windows telah dilengkapi fitur manajemen kata sandi yang memudahkan pengguna untuk menggunakan itu. Fitur manajemen kata sandi akan dilakukan sinkronisasi, sehingga pengguna bisa menyimpan kata sandi dari berbagai platform yang dimiliki.

2. Tanpa iklan

DuckDuckGo versi Windows dengan fitur anti-iklan yang bersifat bawaan. Iklan yang muncul secara pop up salah satu pembawa virus malware yang sering menginfeksi komputer kebanyakan pengguna sistem operasi Windows. Fitur anti-iklan yang dimiliki DuckDuckGo nanti akan memiliki dampak keamanan data pengguna dan performa aplikasi peramban.

3. Duck Player

Aplikasi peramban DuckDuckGo juga dilengkapi dengan fitur pemutar video YouTube bawaan yang dilengkapi dengan beberapa kelebihan. Melalui fitur Duck Player, nantinya pengguna akan memutar video dari YouTube tanpa disertai iklan.

Pilihan Editor: 15 Shortcut Keyboard Penting di Windows yang Harus Diingat