Twitter Blue, Batas Penulisan Karakter Tweet Ditambah

TEMPO.CO, Jakarta - Twitter Blue salah satu fitur eksklusif yang ditawarkan mengunggah tweet yang lebih panjang hingga 4.000 karakter pada Februari 2023. Pada April 2023, Twitter memperpanjang menjadi 10.000 karakter. Kini akan kembali ditingkatkan untuk ketiga kalinya. Perkembangan terakhirnya, perusahaan telah meningkatkan jumlah karakter untuk tweet menjadi 25.000.

"Kami telah meningkatkan batas NoteTweet dari 10 ribu menjadi 25 ribu karakter. NoteTweet lebih lama dan tweet yang menyenangkan!" kata insinyur Twitter, Prachi Poddar dalam sebuah cuitannya, dikutip dari Gadgets Now dalam artikel Twitter Blue Subscribers Getting Extended Character Limit for Tweets, pada Selasa, 27 Juni 2023.

Twitter Blue tambah limit cuitan

Twitter dilaporkan memperbarui halaman informasi Twitter Blue yang menyebutkan limit karakter baru tersebut. Peningkatan batas karakter untuk tweet, platform microblogging juga menawarkan fitur lain untuk pelanggan Blue.

Deretan fitur Twitter Blue adalah Edit Tweet yang memungkinkan pengguna melakukan perubahan terbatas Tweet yang dipublikasikan dalam satu jam, 50 persen lebih sedikit iklan, dan peringkat yang diprioritaskan dalam conversation dan search.

Twitter Blue juga menawarkan teks formatting yang memungkinkan pengguna untuk menebalkan dan memiringkan teks dalam tweet di web. Adapun Undo Tweet dan pengunggahan video yang lebih lama memungkinkan pengguna mengunggah video dengan durasi hingga dua jam dan ukuran file hingga 8 gigabita atau GB (1080p) di twitter.com dan Twitter untuk iOS.

Mengutip TechCrunch, sejak Elon Musk mengambil alih Twitter, platform tersebut telah memperluas batas konten yang dapat Anda posting melalui satu tweet. Dalam langkah terbarunya, perusahaan telah meningkatkan jumlah karakter tweet menjadi 25.000 untuk pengguna berbayar.

Perluasan batas karakter baru, pengguna berkemungkinan bisa memposting artikel panjang atau cerita yang pendek. Elon Musk memastikan limit itu. Dibandingkan Twitter, platform saingan seperti Mastodon (500 karakter) dan Bluesky (300 karakter) memiliki batas setiap posting yang jauh lebih rendah. Postingan yang panjang ini bisa membosankan untuk dibaca di platform.

