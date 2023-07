WhatsApp Pink Meretas Ponsel, Simak 7 Penjelasan tentang Aplikasi Penipuan Itu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dalam pengumuman yang dikeluarkan di Cyberjaya, Selasa, 27 Juni 2023, mengimbau masyarakat Malaysia waspada jika menerima undangan mengunduh aplikasi penipuan Whatsapp Pink.

Mengutip Antara, MCMC menyarankan masyarakat agar tidak mengunduh dan memasang aplikasi WhatsApp Pink. Disarankan segera membuang aplikasi itu jika telah terpasang dalam ponsel pintar. Modus scam WhatsApp terbaru yang marak. Whatsapp Pink yang beredar menunjukkan, aplikasi tersebut seolah-olah versi resmi baru Whatsapp. Seperti tema pink dan berbagai fitur terkini yang tersedia untuk diunduh

Tentang scam WhatsApp Pink

1. Apa itu scam WhatsApp Pink?

Mengutip Gadgets Now, penipu akan mengirim pesan yang meminta pengguna mengunduh New Pink Look WhatsApp with extra features. Aplikasi itu malware berbahaya.

Mengunduh WhatsApp Pink memberi penipu akses ke data ponsel yang memungkinkan untuk mencurinya. Data yang dicuri mencakup informasi sensitif seperti informasi bank, OTP, nomor kontak, foto, dan lain-lain.

2. Meretas kontak teman atau keluarga

Pengunduhan pesan WhatsApp Pink juga bisa berasal dari teman atau kontak yang ponselnya diretas. Versi aplikasi palsu tidak hanya meretas ponsel pengguna, tapi juga mengirim pesan ke seluruh daftar kontak dan meminta untuk mengunduh aplikasi yang sama.

3. WhatsApp Pink hanya pengguna Android

Peringatan penipuan WhatsApp Pink hanya untuk pengguna Android karena Apple tidak mengizinkan pengguna mengunduh aplikasi dari toko aplikasi pihak ketiga atau file APK. Aplikasi WhatsApp Pink menyebar melalui toko aplikasi pihak ketiga dan file APK.

4. Hilang kendali karena WhatsApp Pink

Mengunduh WhatsApp Pink, pengguna rentan berisiko kehilangan kendali atas perangkat seluler sepenuhnya. Penipu memasang spyware yang memberi akses penuh ke ponsel pengguna termasuk panggilan dan pesan.

5. Menyalahgunakan foto pribadi

Badan keamanan cyber dan polisi India telah memperingatkan pengguna, peretas juga bisa menggunakan foto pribadi di galeri ponsel. Penyalahgunaan itu untuk memeras atau menggunakannya untuk tujuan yang buruk.

6. Kalau telanjur mengunduh aplikasi WhatsApp Pink?

Jika sudah terlanjur mengunduh aplikasi WhatsApp Pink, segera hapus. Setelah itu, backup data, kemudian format atau melakukan reset pabrik.

7. Bagaimana tetap aman dari scam WhatsApp Pink?

Memastikan untuk mengunduh aplikasi WhatsApp atau pembaruan apa pun dari Google Play Store saja. Tidak mengunduh WhatsApp versi apa pun dari sumber pihak ketiga atau file APK.

