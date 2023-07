Game Rilis Juli Temani Libur Sekolah, dari Disney sampai Pikmin

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Di masa liburan sekolah Juli, jika kebetulan hanya berada di rumah, tidak ada salahnya melirik game baru untuk mengisi saat bersantai.

Berikut beberapa contoh cerita dari game baru, siapa tahu ada yang cocok untuk dimainkan.

The Legend of Heroes: Trails into Reverie

Entri baru dalam seri ini mengikuti tiga protagonis – Rean Scwharzer dari Cold Steel IV, Lloyd Bannings dari Azure, dan karakter baru C – melintasi alur cerita individu dan menarik tirai pada Crossbell dan Cold Steel Arcs dari game sebelumnya. Pertarungan yang disempurnakan termasuk sistem United Front baru yang memungkinkan Anda untuk meningkatkan kemampuan dengan menggunakan kekuatan rekan satu tim. Selain itu, Anda akan dapat memanfaatkan keterampilan lain dari Sistem Persimpangan dalam perjalanan.

Oxenfree II: Lost Signals

Oxenfree II sepertinya tidak akan menyimpang secara drastis dari formula pendahulunya, tetapi tampaknya menjadi gameplay petualangan naratif yang lebih halus. Seperti game pertama, akan disuguhkan gaya seni yang berbeda, percakapan yang dinamis, dan teka-teki lingkungan dalam kisah seram ini yang menampilkan karakter baru, kultus, dan banyak olok-olok. Jika Anda memiliki akun Netflix, perhatikan etalase seluler Anda karena Oxenfree II akan ditambahkan ke perpustakaan game Netflix pada hari pertama.

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg

Tidak setiap RPG perlu difokuskan untuk menyelamatkan dunia dari ancaman kosmik dahsyat. Pada pembuatan ulang Atelier Marie ini, Anda harus membantu sang alkemis lulus ujian dan menikmati hidup pada saat yang sama. Tampak pengembang Gust telah berusaha memberikannya dengan grafik yang diperbarui yang memadukan animasi 2D dan 3D, tutorial yang diperluas, navigasi yang ditingkatkan. Ada juga opsi Mode Tak Terbatas baru yang memungkinkan pemain memainkan game dengan kecepatan santai.

Exoprimal

Game aksi ini berbasis tim di mana umat manusia melawan balik banjir literal dari makhluk era Cretaceous dengan teknologi exosuit mutakhir. Dengan segala macam dinosaurus yang mengamuk dan bahkan binatang buas yang lebih berbahaya mengintai, jam terus berdetak saat umat manusia berlomba untuk mencegah bencana 65 juta tahun dalam pembuatannya.

Pikmin 4

Satu dekade penuh telah berlalu sejak game Pikmin terakhir dirilis, kini makhluk kecil itu kembali dan siap untuk membantu. Getaran dingin, gameplay strategi, dan Dandori Battles yang panik hanyalah beberapa fitur yang dapat Anda harapkan dari kembalinya IP Nintendo ini. Bagi pendatang baru di waralaba, Pikmin 4 akan menjadi pengalaman yang menyenangkan.

Remnant 2

Pada cerita terdahulu, After Remnant: From The Ashes terbukti menjadi sleeper hit dengan perpaduan aksi seperti Souls dan loot-and-shoot loop. Pengembang Gunfire Games bertujuan untuk membangun fondasi tersebut dengan beberapa ide ambisius. Ada evolusi alami yang dipamerkan di sini, dan dengan beberapa area yang lebih kasar dari game aslinya yang disempurnakan lebih lanjut bersama beberapa perubahan kualitas hidup. Remnant 2 bertujuan untuk menjadi lebih besar dan lebih baik dari pendahulunya. Selain itu, ia memiliki anjing yang hebat untuk membantu pemain saat menghadapi monster pasca-apokaliptik.

Disney Illusion Island

Game platform yang menampilkan beberapa karakter animasi acara utama Disney yang mudah dijual. Tetapi pada Disney Illusion Island terlihat seperti surat cinta ke House of Mouse dengan animasi buatan tangan dan gameplay multipemain yang mulus. Sebuah petualangan ini dibintangi oleh Mickey dan Minnie Mouse, Goofy, dan Donald Duck membuat Illusion Island memiliki daya tarik besar bagi siapa saja yang tumbuh di game Genesis seperti Castle of Illusion atau World of Illusion. Berikan sentuhan yang menghangatkan hati dan ramah keluarga pada formula platforming, dan pemain akan mendapatkan resep keajaiban Disney di sana.

Berikut Daftar Rilis Game

July 4 - Synapse - PSVR2

July 7 - The Legend of Heroes: Trails into Reverie - PS4, PS5, Switch, PC

July 12 - Oxenfree II: Lost Signals - PS4, PS5, Switch, PC

July 13 - Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg - PS4, PS5, Switch, PC

July 14 - Exoprimal - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

July 18 - LISA: Definitive Edition - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

July 21 - Pikmin 4 - Switch

July 25 - Remnant II - PS5, Xbox Series X|S, PC

July 26 - Ratchet & Clank: Rift Apart - PC

July 27 - The Expanse: A Telltale Series Episode 1 - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

July 28 - Disney Illusion Island - Switch

