UNESCO Puji Indonesia Contoh Terbaik Penerapan Pembelajaran Sepanjang Hayat

TEMPO.CO, Jakarta - Chair of the Governing Board UNESCO Institute for Lifelong Learning Daniel Baril mengatakan Indonesia adalah contoh terbaik dalam menerapkan pembelajaran sepanjang hayat.

"Indonesia adalah pilihan yang sangat baik untuk konferensi ini, karena menjadi contoh bagaimana mempromosikan pembelajaran inklusif untuk semua," katanya dalam konferensi pers pada acara Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) yang diadakan di Badung, Bali, Senin, 3 Juli 2023.

Daniel mengatakan Program Kartu Prakerja adalah contoh bagus yang sejak 2020 telah memberikan manfaat kepada sekitar 17 juta orang, serta mampu membawa orang-orang yang sebelumnya menganggur, kemudian mendapat pekerjaan.

Dia menegaskan pendidikan adalah hak universal, hak untuk semua orang, tidak peduli dari mana mereka berasal, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, "Setiap orang berhak atas pendidikan".

"Termasuk hak belajar di setiap usia. Karena pendidikan tidak berhenti di gerbang sekolah atau di akhir pendidikan tinggi," ujarnya.

Menurutnya, dalam membangun budaya pembelajaran sepanjang hayat, tidak cukup dengan hanya mengakui hak dasar ini, tetapi juga melengkapi diri secara kolektif dan individu untuk menjalani transisi penting di zaman ini.

Dia menyebutkan dunia yang terus berkembang ditandai dengan kemajuan teknologi yang cepat, seperti kecerdasan teknologi buatan generatif (Teknologi AI), volatilitas pasar tenaga kerja, perubahan iklim, dan pergeseran demografis. "Karena hal itu, pembelajaran seumur hidup menjadi lebih penting dari sebelumnya," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia atas kerja samanya dalam penyelenggaraan acara ini.

Airlangga Hartarto buka konferensi

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan acara Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) 2023.

"Suatu kehormatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah Bali Inclusive Lifelong Learning Conference bersama UNESCO Institute for Lifelong Learning," katanya yang disampaikan melalui video dalam sambutannya pada acara tersebut di Badung, Bali, Senin.

Menko Airlangga mengatakan pembelajaran sepanjang hayat adalah hal yang sangat penting, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dia juga mengatakan hal ini berfungsi sebagai alat yang ampuh dalam memberdayakan individu di seluruh dunia untuk menghadapi tantangan global yang mendesak di depan, termasuk perubahan iklim, pergeseran demografis, volatilitas pasar tenaga kerja, dan lain sebagainya.

"Pembelajaran seumur hidup juga memainkan peran sentral dalam membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sepenuhnya memanfaatkan kemajuan teknologi," ujarnya.

Dia menyebutkan pemanfaatan kemajuan teknologi salah satunya adalah termasuk yang didorong oleh teknologi AI (kecerdasan buatan) generatif.

Menurutnya, di era disrupsi ini, kunci untuk berkembang, terletak pada kemampuan individu untuk beradaptasi pada keterampilan, keterampilan ulang, dan peningkatan keterampilan (skill, reskill, dan upskill). "Semua hal tersebut itu dapat diupayakan dengan pembelajaran sepanjang hayat," tuturnya.

Menanggapi tantangan tersebut, sambungnya, Indonesia berinisiatif bersama UNESCO Institute of Lifelong Learning untuk menyelenggarakan ILLC 2023. Acara ILLC 2023 diadakan di Bali, 3-6 Juli 2023 dengan dihadiri oleh lebih dari 300 peserta yang berasal dari 40 negara.

Menko Airlangga Hartarto (atas nama Pemerintah Indonesia) dengan bangga meluncurkan kampanye #ImALifelongLearner, bekerja sama dengan UNESCO. "Mari kita kampanyekan ini sebagai wadah untuk menekankan bahwa hak atas pendidikan harus mencakup segala usia dan latar belakang," kata Menko Airlangga.

