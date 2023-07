UPN Veteran Jatim Buka Fakultas Kedokteran untuk Bantu Penuhi Kebutuhan Dokter di Jawa Timur

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur membuka Fakultas Kedokteran tahun ini bersamaan dengan peringatan Dies Natalis ke-64 bertajuk "Unity in Performance for the Nation". Rektor UPN Veteran Jatim Akhmad Fauzi mengatakan dibukanya fakultas baru tersebut untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

"Fakultas Kedokteran misalnya dibuka karena Jawa Timur kekurangan 17 ribu dokter sementara jumlah sekolah Kedokteran masih terbatas," kata Fauzi, Rabu, 5 Juli 2023.

Fakultas Kedokteran nantinya akan menempati gedung baru yang didukung 14 laboratorium. Kampus juga menyiapkan 43 dosen untuk mengajar di fakultas baru tersebut.

"Saat ini kami sudah menerima sebanyak 50 mahasiswa baru untuk Fakultas Kedokteran," kata Fauzi.

Selain Fakultas Kedokteran, UPN Veteran Jatim membuka empat program studi lainnya, yaitu program sarjana terapan (D4) Bahasa Inggris untuk komunikasi profesional dan bisnis, program Sarjana (S1) Linguistik Indonesia, S1 Bisnis Digital dan Program Magister (S2) Ilmu Komunikasi.

Fauzi mengatakan pembukaan program-program studi baru tersebut merupakan bagian dari target. Saat awal menjabat sebagai rektor, ia menargetkan ada 40 program studi.

"Sesuai dengan janji saya sebagai rektor akan membuka total 40 prodi di UPN serta menyumbang peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dengan adanya 21 ribu mahasiswa," kata Fauzi.

Fauzi pertama kali terpilih menjadi rektor pada 2018. Saat itu, ia menyebut ada 21 prodi.

"Saat ini sudah 38 prodi. Rencananya tinggal dua prodi lagi yakni S3 manajemen dan S2 hukum," kata Fauzi.

Selain meresmikan prodi baru, pada perayaan Dies Natalis ke-64 diisi dengan pengukuhan guru besar, peluncuran inovasi terbaru, dan pelantikan IKA UPN Veteran Jatim.

