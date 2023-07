Mengenang Sutopo Purwo Nugroho, Eks Kepala Humas BNPP yang Tampil Total Kabarkan Bencana Alam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 7 Juli 2019 lalu, Kepala Pusat Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Sutopo Purwo Nugroho meninggal. Sutopo meninggal dalam perjuangannya melawan kanker paru-paru stadium 4B saat dirawat di rumah sakit di Guangzhou, China.

Sebelumnya, Sutopo menjalani pengobatan pada 15 Juni 2019, setelah divonis kanker pada akhir Desember 2017. Kendati demikian, Sutopo masih menginformasikan berbagai kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, termasuk konferensi pers secara berkesinambungan pada bencana gempa bumi Lombok dan gempa bumi Palu. Berikut profilnya.

Mengutip dari bnpb.go.id, Sutopo lahir di Boyolali pada 7 Oktober 1969. Ia merupakan pegawai negeri sipil dan akademisi Indonesia yang bekerja sebagai Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sutopo menghabiskan pendidikan dasar hingga menengah di kampung kelahirannya, Boyolali. Ia kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM). Lalu Institut Pertanian Bogor untuk mendapatkan gelar master dan doktor.

Putra dari pasangan Suharsono Harso Saputro dan Sri Roosmandari ini memulai karirnya di Badan Pengkajian dan Penelitian Teknologi atau BPPT sebagai pegawai di bidang penyemaian awan pada 1994. Tak lama setelah itu, ia diangkat sebagai Kepala Bidang Teknologi Mitigasi Bencana, Pusat Teknologi Pengelolaan Lahan, Wilayah dan Mitigasi Bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Pada 2010, Sutopo didapuk menjadi Direktur Pengurangan Risiko Bencana, yang kemudian dilantik sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB pada November di tahun itu. Selama bekerja disana, PNS inspiratif itu, bekerja penuh untuk mengabarkan kejadian bencana alam hingga menjelang akhir hayatnya.

Pria yang turut membesarkan nama BNPB sejak dibentuk pada 2008 ini, juga ikut mengharumkan nama Indonesia. Dalam karyanya "Petabencana", Pemerintah Indonesia mendapatkan Penghargaan tertinggi dari PBB dalam Bidang Inovasi Kebencanaan di Baku Azerbaijan.

Meski sedang berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya, Sutopo selalu tampil totalitas dalam memberikan informasi kebencanaan. Seperti gempa bumi beruntun di NTB, gempa bumi disusul tsunami dan likuifaksi yang dahsyat di Sulawesi Tengah, dan tsunami senyap di Selat Sunda.

Atas dedikasi selama masa tugasnya, Sutopo meriah beberapa penghargaan. Bahkan kisah hidupnya diabadikan melalui buku biografi yang berjudul Sutopo Purwo Nugroho: Terjebak Nostalgia oleh Fenty Effendy pada 1 September 2019.

Melansir dari bpbd.banjarkab.go.id, berikut deretan prestasi dan penghargaan Sutopo.

2018

1. The First Responder Asia, dari The Straith Times, Singapura

2. The Most Inspirational Aparatur Sipil Negara (ASN), dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

3. Communicator of the Year 2018, dari Kementerian Komunikasi dan Informasi

4. Pegawai Sipil Negara (PNS) Inspiratif Terfavorit 2018, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

5. Outstanding Spokesperson of the Year 2018, dari dari Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC)

6. Pejabat Tinggi Pratama Teladan, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

7. Tokoh Komunikasi Kemanusiaan, dari Kementerian Komunikasi dan Informasi

8. Human Initiative Award 2018, dari PKPU

9. Tokoh Teladan Anti Hoax, dari Mafindo

10. Humas Pemerintah Terbaik, dari Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas Indonesia)

11. Inspirator Terbaik Penyintas Kanker Paru, dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)

12. IAGI Award 2018, dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)

13. PNS Inspiratif 2018, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

2019

1. Obsession Award 2019 Kategori Best Bureaucrats, dari Obsession Media Group (OMG)

2. Tokoh Perubahan Republika 2018, dari Republika

3. Public Relation Berkinerja Cemerlang, dari Majalah PR Indonesia

4. Liputan6 Awards 2019 Kategori Pengabdian Masyarakat, dari SCTV

Pilihan Editor: Sutopo Purwo Nugroho Disebut Contoh Nyata Pengabdi Pada Negara