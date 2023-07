Ini Fitur-Fitur Threads Meta Buatan Mark Zuckerberg

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial Threads resmi meluncur pada Kamis, 6 Juli 2023. Aplikasi yang secara otomatis terintegrasi dengan Instagram itu sudah tersedia di Play Store (Android) dan App Store (iOS).

Menurut CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg, Threads telah meraih 2 juta pengguna dalam waktu dua jam semenjak rilis. Jumlahnya terus meningkat hingga 10 juta dalam waktu tujuh jam saja. Threads tampak memperoleh antusiasme yang besar menyusul beberapa kebijakan pembatasan akses Twitter oleh Elon Musk pekan lalu.

Threads sendiri memang dilihat secara luas sebagai pesaing Twitter karena fungsi utama yang sangat mirip. Nama “thread (utas)” pun sebelumnya sudah lama dipakai Twitter untuk salah satu fitur populer mereka. Pengguna Threads dapat membuat utas, membalas utas orang lain, memposting ulang utas, mengutipnya, menyukainya serta membagikannya lintas platform.

Lantas, bagaimana fitur-fitur utama dari media sosial terbaru Zuckerberg? Simak ulasan berikut berdasarkan pengamatan Tempo.

1. Khusus Pengguna Instagram

Orang-orang hanya bisa membuat akun Threads menggunakan akun Instagram mereka, setidaknya untuk saat ini. Mereka harus memiliki aplikasi Instagram dan masuk (login) terlebih dahulu, kemudian membuka aplikasi Threads untuk mulai mengatur profil.

Pengguna dapat mengimpor seluruh informasi mereka dari Instagram ke Threads, termasuk foto profil, nama tampilan (display name) dan nama pengguna (username), bio, tautan (link), serta daftar mengikuti (following). Display name dan username Threads tidak bisa dibedakan dengan Instagram, sementara bio dan link bisa dibedakan.

Selain itu, pengguna Instagram terverifikasi (verified account) bakal langsung mendapat verifikasi pada akun Threads mereka.

2. Beranda Threads

Pada menu ini, pengguna dapat melihat utas dari following maupun utas yang sedang tren. Ketika membuat utas, mereka bisa menyebut (mention @) orang lain dan akan masuk ke notifikasi orang tersebut.

Isi utas sendiri dapat berupa tulisan hingga 500 karakter. Pengguna juga bisa melampirkan foto dan video dengan jumlah maksimum 10 media. Sebagai perbandingan, Twitter hanya menyediakan 280 karakter dan empat media untuk setiap tweet.

Para pengguna Threads dapat saling balas pada utas yang ada. Ada pula fitur posting ulang (repost) dan kutip (quote). Selain itu, pengguna bisa membagikan utas maupun balasan ke Instagram melalui cerita (stories) atau umpan (feed) dengan templat khusus. Uniknya, terdapat juga pilihan untuk membagikan utas melalui tweet Twitter. Terakhir, pengguna Threads tentu dapat membagikan utas atau balasan via tautan.

3. Menu Pencarian (Search)

Tak seperti menu Explore pada Instagram atau Discover di Twitter yang berisi saran konten, menu Search pada Threads hanya berisi saran akun yang bisa pengguna ikuti (follow). Akun-akun itu tampaknya dimunculkan berdasarkan tren atau aktivitas Instagram yang terhubung. Melalui menu ini, pengguna Threads juga bisa mencoba untuk menemukan akun dengan mencari username seseorang.

4. Menu Aktivitas (Activity)

Activity memiliki empat tab: All, Replies, Mentions, dan Verified. Replies berisi interaksi. Selain itu, fitur lain yang tersemat adalah Menu Profil dan fitur “Take a Break."

NIA HEPPY | SYAHDI MUHARRAM

