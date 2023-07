Kaspersky Premium Hadir di Indonesia, Ini Fiturnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kaspersky mengumumkan peluncuran portofolio solusi konsumen baru yang disederhanakan untuk pengguna Indonesia, Selasa, 25 Juli 2023. Lini produk yang diciptakan kembali ini telah menghadirkan antarmuka dan pengalaman pengguna yang disempurnakan di berbagai platform. Ini juga memperkenalkan berbagai fitur yang mencakup setiap kategori perlindungan konsumen kontemporer, yaitu keamanan, privasi, kinerja, dan identitas.

Lini produk baru yang disederhanakan telah dibagi menjadi beberapa paket – Kaspersky Standard, Kaspersky Plus, dan Kaspersky Premium. Rentang paket yang diperbarui sekarang adalah platform agnostik, dan masing-masing menyediakan perlindungan untuk berbagai jenis perangkat di Windows, Mac, iOS, dan Android. Ini semua dirancang untuk mencerminkan tingkat fungsionalitas yang tersedia bagi pengguna di seluruh ekosistem layanan konsumen perusahaan.

“Kami bangga dapat menghadirkan portofolio produk baru ini di Indonesia tahun ini. Risiko keamanan siber meningkat dan digitalisasi kehidupan tidak pernah senyata sekarang. Saat ini solusi keamanan bukan hanya solusi antivirus PC, ini adalah ekosistem layanan keamanan yang komprehensif untuk platform dan perangkat apa pun, melayani kebutuhan pengguna manapun,” ujar Dony Koesmandarin, Territory Channel Manager untuk Indonesia di Kaspersky, dalam keterangannya, Selasa.

“Kami telah mengubah seluruh struktur antarmuka produk serta pengalaman bagi pengguna untuk membantu mereka memahami dan menghargai cakupan dari tingkat perlindungan yang kami tawarkan di seluruh area keamanan, kinerja, privasi, dan identitas,” tambahnya.

Konsumen yang memilih Kaspersky Standard akan menerima fungsionalitas keamanan, termasuk perlindungan waktu nyata terhadap ancaman digital terbaru dan Safe Browsing & Anti-Phishing untuk memberikan perlindungan dari situs web berbahaya, unduhan, dan ekstensi. Paket Standar juga menawarkan kepada pengguna alat penghapus virus Pra-Kaspersky yang dapat menemukan dan menghapus virus yang mungkin masuk ke PC pengguna sebelum mereka menginstal Kaspersky. Selain itu, paket tersebut menyertakan Firewall dan Monitor Jaringan yang menunjukkan aplikasi mana yang terhubung ke internet.

Terdapat juga satu set lengkap alat kinerja, termasuk Quick Startup, PC Speed-up dan alat Disk Space Cleanup. Mode Game dan Do Not Disturb, yang diaktifkan secara otomatis selama bermain game, bekerja, atau saat streaming film di PC, memastikan pengalaman tanpa gangguan dan meminimalkan penggunaan sumber daya sistem, memungkinkan realokasi ke tugas yang lebih prioritas. Deteksi penguntit plus perlindungan webcam dan mikrofon adalah beberapa fitur privasi yang tersedia untuk pelanggan paket ini.

Kemampuan privasi lebih menonjol di Kaspersky Plus. Pengguna yang berlangganan paket ini akan mendapatkan akses ke semua yang tersedia di Kaspersky Standard plus VPN tanpa batas dan Pengelola Kata Sandi Premium. Mereka juga mendapatkan Pemeriksa Kebocoran Data, yang memantau internet dan web gelap, memperingatkan pengguna jika data pribadi mereka telah dikompromikan dan memberikan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Selain itu, paket tersebut menyertakan password manager yang dapat meningkatkan perlindungan kata sandi dengan memeriksa status keamanan dan kerentanannya terhadap kebocoran. Di bawah paket Kaspersky Plus, pengguna juga dapat melihat perangkat mana yang terhubung ke jaringan rumah, fitur yang sangat berguna bagi pemilik teknologi rumah pintar.

Paket berlangganan yang paling kaya fitur, Kaspersky Premium, menambah semua kemampuan sebelumnya dengan menyertakan perlindungan identitas digital dan dukungan teknis premium – dengan akses prioritas ke panggilan telepon atau layanan obrolan, bantuan instalasi dari pakar secara jarak jauh, dan pemeriksaan kesehatan PC pribadi.

Untuk memberikan pertahanan identitas yang komprehensif, pengguna memiliki akses ke Dompet Perlindungan Identitas, yang menyimpan salinan data sensitif (seperti paspor atau SIM) dalam format terenkripsi untuk mencegah pencurian identitas dan memungkinkan Anda mengakses data dengan aman di semua perangkat yang dimiliki. Selain itu, semua pelanggan Kaspersky Premium akan mendapatkan langganan gratis Kaspersky Safe Kids selama satu tahun sebagai bonus, memberikan nilai tambah bagi orang tua.

