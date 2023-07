Nissa Raih Prestasi di Akademi Kepolisian Turki, Presiden Erdogan Titip Salam ke Jokowi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga anggota Polri menjalani wisuda setelah rampung mengikuti pendidikan lanjutan di Turkey National Police Academy atau Akademi Kepolisian Turki. Bahkan salah satunya dinobatkan sebagai lulusan terbaik.

Predikat sebagai lulusan terbaik itu diraih oleh Brigadir Satu Tiara Nissa Zulbida, anggota Polri dari Kepolisian Daerah Jawa Timur. Ia masuk peringkat lima besar terbaik dan menjadikannya salah satu perwakilan peserta didik internasional yang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kata sambutannya di hadapan Presiden Republik Turki Recep Tayyib Erdogan beserta seluruh pejabat dan tamu undangan lainnya.

“Bapak Presiden yang saya hormati, Kami datang ke Akademi Kepolisian Turki ini dari 16 negara yang berbeda namun memiliki mimpi dan tujuan yang sama yaitu untuk dapat melayani negara kami dengan loyalitas dan kesuksesan,” kata Nissa dalam pidatonya saat wisuda pada Rabu, 26 Juli 2023.

Dalam pidatonya, Nissa menyampaikan bahwa peran dari setiap lulusan Akademi Kepolisian Turki sangatlah penting untuk bisa membawa nilai-nilai kebudayaan serta visi dan misinya untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada bangsa dan negaranya masing-masing. "Selama ini kami menerima pelatihan dari Akademi Kepolisian Turki yang dipersiapkan secara professional dan berkesempatan untuk dapat mengadopsi budaya beserta visi dan misinya yang akan memberikan kontribusi bagi kami dan masyarakat,” kata dia.

Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan secara langsung memberikan cinderamata kelulusan kepada Nissa sebagai salah satu peserta didik terbaik dan menitipkan salamnya untuk Presiden Joko Widodo. "Benden Widodo’ya Selam, Endonezya’ya Selam” yang artinya "Sampaikan salam dari Saya untuk Bapak Joko Widodo dan Salam untuk Indonesia."

Pendidikan di Turki

Kepala Bagian Penerangan Umim Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Nurul Azizah mengatakan Nissa merupakan salah satu dari 87 peserta didik Internasional yang turut diwisuda dari berbagai negara. Mereka mengikuti kegiatan Capacity Building “The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree” selama dua tahun.

Adapun dua personel Polri lain yang ikut pendidikan lanjutan ini adalah Inspektur Dua Regina Setiawan dari Polda Kepri dan Brigadir Kepala Hilman Lasmana dari Polda Jawa Barat.

Nissa memulai pendidikan Akademi Kepolisian di Pusat Pelatihan Kepolisian Negara Republik Turki pada 2021 dan selesai tahun ini.

