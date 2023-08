Game Rilis Agustus: Kehidupan Kucing, Percintaan, Gulat dan Pertarungan di Luar Angkasa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Awal bulan Agustus sudah tiba, berarti banyak game baru menanti untuk dimainkan pada waktu senggang. Tema game yang ditawarkan bervariasi, dari sci-fi, mistis, horor, pertandingan gulat dan kehidupan kucing liar. Tinggal dipilih mana yang disuka. Berikut beberapa contoh cerita dan jadwal rilis.

Baldur's Gate 3 - 3 Agustus

Setelah bertahun-tahun melakukan penyempurnaan, Larian Studios akhirnya siap merilis sekuel Baldur's Gate yang telah ditunggu-tunggu oleh beberapa penggemar selama beberapa dekade. Permainan mengisahkan tentang persahabatan dan pengkhianatan, pengorbanan dan kelangsungan hidup, dan iming-iming kekuatan absolut.

WrestleQuest - 8 Agustus

Game ini bercerita tentang dunia gulat. WrestleQuest adalah penantang baru yang mengisahkan perjalanan seorang pahlawan yang saat pertempuran bertemu dengan berbagai gaya pertandingan, tipu muslihat. Gulat pro dan fantasi RPG bertabrakan dalam petualangan bertenaga piksel pamungkas. Randy Savage “Manusia Macho” dan banyak ikon lainnya menawarkan panduan saat Anda melakukan powerbom menuju kejayaan di luar ring.

Atlas Fallen - 10 Agustus

Berada di dunia asing yang penuh dengan bahaya kuno, misteri, dan fragmen masa lalu, Atlas Fallen menempelkan tantangan takdir ke lengan Anda dan memungkinkan Anda menghadapi dewa tirani dengan senjata kuat yang mengandung pasir dan pertempuran bertenaga super. Bangkit dari debu, kumpulkan esensi musuh Anda untuk membentuk gaya permainan kustom Anda sendiri, dan bekerja untuk membebaskan umat manusia dari cengkeraman besi dewa yang kejam.

Stray - 10 Agustus

Salah satu game PC dan PlayStation terbaik tahun 2022, Stray akhirnya memasuki tahun 2023 di Xbox Series X|S dan Xbox One. Jika Anda melewatkannya tahun lalu, Stray adalah petualangan cerdas yang menggabungkan platforming, pemecahan teka-teki ringan, dan situasi yang berbahaya. Semuanya dialami dari sudut pandang predator paling mematikan dan menggemaskan di alam, seekor kucing liar yang ingin menemukan jalan pulang ke rumah.

Everspace 2 - 15 Agustus

Everspace 2 yang bercerita tentang luar angkasa mendapatkan keunggulan ketika melompat ke PS5 dan Xbox Series X|S. Dikisahkan tentang pertempuran udara luar angkasa yang intens, dan misteri untuk diungkap di pelosok alam semesta. Everspace 2 adalah penembak luar angkasa, pemain tunggal serba cepat dengan eksplorasi mendalam, banyak rampasan, dengan elemen RPG klasik.

Bomb Rush Cyberfunk - 18 Agustus

Kru grafiti gadungan menandai dinding beton yang masih asli dengan label warna yang eksotis? Itu adalah Bomb Rush Cyberpfunk, penerus spiritual dari Radio Jet Set klasik Dreamcast. Anda tidak hanya akan mencerahkan tembok New Amsterdam di Bomb Rush Cyberfunk, karena Anda akan dapat melakukan beberapa trik penuh gaya, menjelajahi lima wilayah, dan melawan geng lawan di Crew Battles saat Anda menguasai seni ekstrem skateboard, inline skating, dan bersepeda BMX.

Immortals of Aveum - 22 Agustus

Setelah mengalami sedikit penundaan, Immortals of Aveum memiliki buku sihir yang dikunci dan dimuat untuk bulan Agustus. Ascendant Studios telah menghabiskan bertahun-tahun mengerjakan penembak sulap orang pertama, dan sebagai Jak, pemain akan menguasai tiga bentuk sihir, bergabung dengan ordo pelindung misterius kuno, dan memasuki Everwar saat Anda memutuskan nasib Aveum sekali dan untuk semua.

Blasphemous 2 - 24 Agustus

The Penitent One kembali untuk kampanye baru melawan kekuatan sesat, saat ia menanggung siklus hidup, kematian, dan kebangkitan tanpa akhir untuk mengungkap rahasia kuno. Untuk babak kedua dalam memberikan penilaian akhir dari ujung senjata yang tajam ini, nantikan tanah baru yang aneh yang dipenuhi dengan jebakan yang tak kenal ampun, pertempuran biadab, dan gerombolan monster mengerikan untuk membunuh jalan Anda.

Sea of Stars - 29 Agustus

RPG berbasis giliran yang terinspirasi oleh kisah klasik tentang surat cinta ke masa lalu dan menyuntikkan beberapa ide baru ke dalam genre yang dicintai. Gamer Xbox dan PlayStation juga akan dapat memainkan game ini sejak hari pertama, melalui Game Pass dan PS Plus.

Jadwal rilis video game Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

1 Agustus - Verses of Enchantment -PC

3 Agustus - Baldur's Gate 3 - PC

7 Agustus - Videoverse -PC

8 Agustus - Gord - PS5, Xbox Series X|S, PC

8 Agustus - WrestleQuest - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

10 Agustus - Atlas Fallen - PS5, Xbox Series X|S, PC

10 Agustus - Stray - Xbox One, Xbox Series X|S

15 Agustus - Moving Out 2 - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

15 Agustus- Everspace 2 - PS5, Xbox Series X|S

16 Agustus - En Garde! - PC

17 Agustus - Vampire Survivors - Switch

18 Agustus - The Texas Chainsaw Massacre - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

18 Agustus - Bomb Rush Cyberfunk - Switch, PC

18 Agustus - Madden NFL 24 - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

22 Agustus - Immortals of Aveum - PS5, Xbox Series X|S, PC

22 Agustus - Fort Solis - PS5, PC

24 Agustus - Blasphemous 2 - PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC

25 Agustus - Armored Core VI: Fires of Rubicon - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

29 Agustus - Sea of Stars - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

29 Agustus - Goodbye Volcano High - PS4, PS5, PC

29 Agustus- Under the Waves - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

29 Agustus - Samba de Amigo: Party Central - Switch

29 Agustus - Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles - PS5, Switch, PC

