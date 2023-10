Segera Daftar, Beasiswa INPEX untuk Kuliah S2 di Jepang Akan Tutup Bulan ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penerimaan aplikasi beasiswa INPEX Scholarship 2024 akan segera tutup pada penghujung Oktober ini. Pendaftaran beasiswa telah dibuka sejak bulan Agustus sampai 31 Oktober 2023.

INPEX Scholarship diperuntukkan bagi calon mahasiswa S2 yang hendak berkuliah di Jepang pada tahun ajaran 2024.

Beasiswa ini diberikan oleh Yayasan INPEX Scholarship yang berdiri sebagai organisasi nirlaba di Jepang pada tahun 1981. Tujuan dari kehadiran program beasiswa ini guna mempromosikan sikap saling pengertian, persahabatan serta niat baik antara Indonesia dan Jepang melalui pemberian beasiswa.

Program beasiswa akan ditawarkan kepada mahasiswa berprestasi Indonesia, Australia dan Uni Emirat Arab yang ingin menempuh pendidikan S2 atau Magister di Jepang. Yayasan INPEX Scholarship memilih aplikan yang masih tinggal di negara asal, bukan mereka yang telah tinggal atau belajar di Jepang.

Melansir situs resminya, Yayasan INPEX Scholarship akan membantu kandidat yang lolos seleksi beasiswa untuk mendapatkan visa pelajar ketika masih berada di negara asal. Begitu tiba di Negeri Sakura, pihak yayasan juga akan membantu mereka untuk mendapatkan tempat tinggal.

Persyaratan INPEX Scholarship

Persyaratan untuk mendaftar INPEX Scholarship 2024 dikelompokkan berdasarkan asal negara pelamar. Simak persyaratannya berikut ini:

1. Warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia

2. Berusia kurang dari 30 tahun

3. Telah mengenyam pendidikan selama 16 tahun atau lebih

4. Memiliki gelar Sarjana di bidang Ilmu Pengetahuan Alam dari universitas bergengsi di Indonesia (meliputi teknik, pertanian, fisika, matematika, biologi, kimia, farmasi, ilmu komputer, dan sebagainya)

5. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.00 atau lebih

6. Berkomitmen untuk belajar dan meneliti Ilmu Pengetahuan Alam pada program magister di Jepang

7. Tidak sedang menerima beasiswa lain di Jepang yang serupa dengan INPEX Scholarship.

Benefit INPEX Scholarship 2024

Lantas, apa saja benefit yang ditawarkan oleh INPEX Scholarship bagi para penerimanya? Simak selengkapnya berikut.

1. Semua biaya sekolah termasuk biaya ujian masuk, biaya masuk, biaya kuliah dan lainnya

2. Biaya bulanan sebesar ¥ 160 ribu

(Mencakup biaya hidup, termasuk biaya penginapan, biaya medis, biaya transportasi, biaya akses internet, buku, dan lainnya)

3. Biaya tiket komuter di Jepang

4. Tiket pesawat Jakarta-Tokyo pulang pergi kelas ekonomi, satu kali untuk satu orang.

Pembiayaan akan diberikan paling lama sampai 2 tahun 8 bulan.

Dokumen persyaratan INPEX Scholarship 2024

1. Formulir pendaftaran yang telah ditandatangani

2. Transkrip akademik

3. Surat Rekomendasi

4. Ijazah Sarjana

5. Letter of Acceptance (LOA)

6. Curriculum Vitae

7. Sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter

8. Sertifikat Test of English as a Foreign Language internet Based Test/Institutional Testing Program (TOEFL iBT/ITP) atau Test of English for International Communication (TOEIC) atau International English Language Testing System (IELTS)

9. Sertifikat kemahiran bahasa Jepang jika ada.

Ketentuan lebih lanjut dapat diakses melalui laman inpex-s.com. Berkas pendaftaran dapat dikirimkan via email ke isf-foundation@inpex.co.jp.

