Amerika Pertimbangkan Datangkan Kapal Induk USS Dwight D. Eisenhower untuk Jaga Israel, Ini Kemampuannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika memperlihatkan dukungannya bagi Israel yang tengah berperang dengan Hamas dengan mengirimkan kapal induk USS Gerald R. Ford di perairan dekat Israel. Tak hanya itu, ada kemungkinan kapal induk USS Dwight D. Eisenhower dan pengawalnya akan bergabung dalam beberapa minggu mendatang.

Pembahasan ini disebutkan oleh pejabat pertahanan AS kepada The Wall Street Journal pada hari Selasa, 11 Oktober 2023. “Kedatangan pasukan berkemampuan tinggi ini ke wilayah tersebut merupakan sinyal pencegahan yang kuat jika ada pihak yang memusuhi Israel mempertimbangkan untuk mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini,” kata Jenderal Michael “Erik” Kurilla, komandan Komando Pusat AS.

USS Dwight D. Eisenhower adalah kapal induk kelas Nimitz bertenaga nuklir yang pertama kali ditugaskan pada tahun 1977. Ia berbeda dengan Ford kelas satu yang lebih muda, Eisenhower telah digunakan selama Perang Teluk pada tahun 1990-an dan perang-perang berikutnya di tahun 1990-an di Irak dan Afganistan.

Adanya penugasan kembali Ford dan laporan pertimbangan seputar Eisenhower menunjukkan meningkatnya kekhawatiran mengenai krisis yang terjadi di Israel setelah serangan mendadak oleh Hamas pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023. Serangan tersebut menyebabkan lebih dari 800 warga sipil tewas dan lebih banyak lagi yang terluka.

Israel menanggapinya dengan secara resmi menyatakan perang terhadap Hamas dan melakukan serangan udara yang menghancurkan sasaran Hamas di Jalur Gaza. Serangan darat tentu dapat menimbulkan korban luka dan jiwa di wilayah padat penduduk tersebut.

Baca Juga: Netanyahu Bersumpah Hancurkan Hamas Seperti ISIS

Spesifikasi

Panjang Keseluruhan: 1.098 kaki

Panjang Permukaan Air: 1.040 kaki

Bobot Mati : 22920 ton

Balok Ekstrim: 252 kaki

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Balok Garis Air: 134 kaki

Draf Navigasi Maks: 40 kaki

Batas Draf: 41 kaki

Perpindahan Ringan: 78793 ton

Perpindahan Penuh: 101713 ton

Jumlah Baling-Baling: 4

Bahan Lambung: Lambung baja, struktur atas baja.

Armada: Armada Atlantik AS

Pangkalan: NORFOLK, VA

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.