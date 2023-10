Alumni UGM di Pilpres 2024: Anies Baswedan, Cak Imin, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Berikut Fakultasnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo, dan Mahfud Md merupakan capres-cawapres yang siap menguikuti Pilpres 2024, dan telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keempatnya ternyata alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), meskipun tidak berada pada jurusan dan tahun ajaran yang sama. Berikut riwayat pendidikan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud MD.

Anies Baswedan

Anies Baswedan menempuh pendidikan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Yogyakarta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Yogyakarta, dan South Milwaukee Senior High School. Setelah lulus SMA, ia mengikuti Studi Asia di Universitas Sophia, Tokyo, Jepang.

Pada 1995, Anies menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi (FE) UGM. Di Kampus Kerakyatan ini, ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi HMI UGM. Merujuk perpusnas.go.id, di fakultasnya, ia menjabat menjadi Ketua Senat Mahasiswa. Ia juga membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai lembaga eksekutif kampus. Setelah itu, ia masih melanjutkan studinya di University of Maryland, Magister School of Public Policy, College Park, AS (1998) dan S3 Northern Illinois University, Doktor Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat (2005).

Cak Imin

Berdasarkan dpr.go.id, Cak Imin menempuh pendidikan sekolah di SD dan SMP Mambaul Ma'arif Denanyar Jombangg. Kemudian, ia bersekolah di MAN I Yogyakarta pada 1985. Setelah itu, pada 1991, ia melanjutkan pendidikan tinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM. Selama kuliah di UGM, ia ditunjuk sebagai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ketua Korps Mahasiswa FISIPOL. Lalu, ia menempuh pendidikan magister di Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia (UI) pada 2011.

Ganjar Pranowo

Ganjar pernah bersekolah di SD Negeri 1 Kutoarjo, SMP Negeri 1 Kutoarjo (SMP Negeri 3 Purworejo), dan SMA Bopkri 1 Yogyakarta. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum (FH) UGM. Selama kuliah, ia aktif mengikuti kegiatan pecinta alam dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Kemudian, ia mengejar gelar magisternya di jurusan Ilmu Politik UI. Ia juga terpilih sebagai ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) untuk dua periode 2014-2019 dan 2019-2024, seperti diberitakan dalam ugm.ac.id.

Mahfud Md

Mahfud Md menempuh pendidikan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren al Mardhiyyah Madura, SD Negeri Waru Pamekasan, Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), SLTP Pamekasan, dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) SLTA Yogyakarta. Setelah itu, ia memasuki jenjang perkuliahan di dua perguruan tinggi sekaligus, yaitu Jurusan Sastra Arab UGM dan Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Selanjutnya, Mahfud mendapatkan beasiswa Yayasan Supersemar dan Tim Manajemen Program Doktor (TMPD) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan studi S3. Ia pun memilih program doktor di Ilmu Hukum Tata Negara UGM. Selain itu, ia juga masih aktif mengajar di UII, UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 Universitas lainnya pada program S2 dan S3, seperti dikutip mkri.id.

