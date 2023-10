Produk IoT CMF by Nothing Hadir di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Erajaya Active Lifestyle menghadirkan lini produk IoT dari CMF by Nothing ke Indonesia pada Senin, 23 Oktober 2023. Produk berupa CMF Buds Pro dan CMF Watch Pro nantinya akan dijual melalui jaringan ritel serta laman e-commerce.

CMF by Nothing merupakan submerek dari Nothing yang diperkenalkan untuk pertama kalinya pada bulan September 2023. Erajaya Active Lifestyle sebelumnya juga menghadirkan produk-produk dari Nothing seperti Ear (1), Ear (Stick), Ear (2) dan Ear (2) Black.

Djohan Sutanto, CEO Erajaya Active Lifestyle, mengatakan rangkaian produk dari CMF by Nothing ditujukan kepada pengguna berusia 15-30 tahun. “Produk mendapat jaminan garansi dari TAM menjadi kelebihan penting agar pengguna dapat menggunakan produk ini, terbebas dari rasa khawatir,” kata Djohan dalam keterangannya, Senin.

CMF Buds Pro merupakan wireless earbuds dengan 45 dB Active Noise Cancellation yang meredam gangguan suara dari sekitar. Ada juga fitur Clear Voice Technology yang memastikan suara jernih terdengar oleh lawan bicara.

Perangkat sudah memiliki sertifikat IP54 serta menggunakan aplikasi Nothing X untuk pengaturan perangkat. Varian warna yang dimiliki Dark Grey, Light Grey dan Orange. CMF Buds Pro dijual dengan harga Rp 799.000.

Baca Juga: Erajaya Buka Pemesanan Seri iPhone 15 Mulai 20 Oktober

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

CMF Watch Pro merupakan jam tangan pintar dengan layar AMOLED 1,96 inci yang mampu merekam aktivitas fisik dan olahraga secara komprehensif hingga 110 jenis latihan. Baterainya memungkinkan penggunaan hingga 13 hari sampai pengisian daya selanjutnya. Perangkat ini memiliki perlindungan terhadap air dan debu melalui sertifikasi IP68 yang membuat pengguna tetap bisa beraktivitas bahkan di bawah guyuran hujan deras.

Varian warna yang tersedia Dark Grey (Black Strap), Metallic Grey (Orange Strap) dan Dark Grey (Grey Strap) yang dijual dengan harga Rp 1.149.000.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.