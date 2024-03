Nothing Sayembarakan Desain Edisi Khusus Ponsel Phone (2a), dari Hardware sampai Pemasaran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nothing tengah menggarap ponsel Phone (2a) Edisi Khusus. Diberi nama The Community Edition Project, pengerjaannya terbilang unik sebab desain dari smartphone ini dikerjakan oleh para desainer dengan cara sayembara.

"Kami mencari komunikasi untuk merancang smartphone edisi khusus, desain pemenang akan dimasukkan ke produksi," kata CEO Nothing, Carl Pei, dikutip dari PHONEARENA, Senin, 25 Maret 2024.

Carl Pei menjelaskan, proyek pengerjaan untuk Nothing Phone 2a diperkirakan menghabiskan waktu lebih dari enam bulan. Jadwal ini sudah termasuk masa pembukaan sayembara hingga seleksi ide desain yang disumbangkan.

Proses sayembara untuk desain ponsel ini diklaim oleh Carl Pei sebagai yang pertama di dunia. Sebab, menurut mantan pendiri OnePlus ini, belum ada perusahaan teknologi yang meminta desain kepada pengguna untuk dijadikan hak paten perusahaan.

"Sayembara bisa diikuti komunitas, mereka akan memiliki kesempatan untuk menyumbangkan ide-ide dan memberikan masukan pada desain favorit mereka," ucap Carl Pei.

Ihwal sayembara ini dibuka untuk publik, kata Carl Pei, dipicu oleh keinginannya dalam menciptakan perangkat sesuai inovasi dan kreativitas pengguna. Melalui proyek tersebut, pengguna bisa mendesain perangkat keras hingga stok wallpaper dan kemasan pemasaran ponsel ini.

Tahapan Sayembara Nothing Phone 2a Edisi Khusus

Proyek edisi khusus Nothing Phone (2a) diproyeksi berlangsung enam bulan yang dibagi dalam empat tahap. Di sepanjang waktu itu, Nothing akan mengumpulkan masukan dari komunitas untuk desain hardware, wallpaper, kemasan, dan pemasaran.

"Kreator yang menang di setiap tahapan akan mendapat kesempatan untuk berkolaborasi secara langsung dengan Tim Nothing yang akan mewujudkan kreasi mereka," bunyi pengumuman perusahaan yang berbasis di London, Inggris. itu.

Mereka seluruhnya juga akan ditunjukkan oleh tim Nothing di London untuk peluncuran ponsel itu, menunjukkan bagaimana ide-ide yang menang di setiap tahaan dikombinasikan untuk menciptakan ponsel edisi khusus itu. Berikut keempat tahapan tersebut dikutip dari GSMARENA,

1. Sayembara dibuka pada hari ini, 26 Maret 2024, dengan tahapan desain hardware. Peserta akan mampu mengirim karya ke website proyek Nothing Phone (2a) edisi khusus.

2. Tahap dua akan dibuka pada Mei mendatang, dan ini akan seluruhnya mengenai desain wallpaper untuk ponsel edisi khusus itu. Koleksi wallpaper yang menang akan dipasang di perangkat.

3. Pada Juni, tahapan desain pengemasan akan dimulai. Nothing mengatakan ini adalah kesempatan untuk menciptakan sebuah pengalaman unboxing spesial yang menyatu bersama desain hardware dan wallpaper.

4. Tahapan terakhir akan digelar pada Juli dan ini seluruhnya tentang pemasaran. Peserta bisa mengirim proposal kreatif untuk pemasaran Phone (2a) Community Edition, dengan dukungan dari tim Brand & Creative Nothing.

Ponsel Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) baru saja meluncur pada awal Maret dengan harga yang lebih murah daripada Nothing Phone (2). Aspek kunci dari desainnya adalah sistem dua kamera yang berada di lingkaran dalam NFC dan menciptakan apa yang disebut Nothing 'The Eyes'.

Nothing Phone (2a) menggunakan chip Dimensity 7200 Pro. Layar depannya AMOLED memiliki ukuran 6,78 inci dengan resolusi 1084 x 2412 p, puncak kecerahan 1.300 nits, serta refresh rate 30-120 Hz. Sistem operasi di ponsel ini Nothing OS 2.5 di atas Android 14.

Ada tiga kamera, yaitu dua kamera 50 MP di belakang, sudah dengan OIS, dan satu kamera selfi 32 MP yang sama seperti yang ada pada Phone (2). Ponsel Nothing Phone (2a) membawa baterai terbesar yang pernah disematkan Nothing di produknya, yakni 5.000 mAh.

