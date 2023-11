2 Kampus Rusia Ini Buka Kantor di ITS, Pertama Kali di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tomsk State University (TSU) dan HSE University dari Rusia resmi membuka kantor representatifnya di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada Selasa, 7 November 2023.

Wakil Rektor Bidang Internasional TSU Artyom Rykun mengungkapkan kerja sama Tomsk State University dengan ITS sebenarnya telah terjalin sejak 2014. Pembukaan kantor representatif di ITS ini menjadi awalan untuk lebih memperkenalkan dan membantu mahasiswa di Indonesia, khususnya di ITS, yang ingin melanjutkan studinya di Rusia.

Selain TSU, kantor yang bertempat di Gedung ITS Global Kampong ini juga mewakili konsorsium dari universitas lain dan organisasi saintifik yang terdapat di Kota Tomsk, Rusia yakni Siberian State Medical University, Tomsk Polytechnic University, Tusur University, Tomsk State University of Architecture and Building, dan Tomsk State Pedagogical University. “Kantor representatif konsorsium ini menjadi yang pertama di dunia,” jelasnya dilansir dari situs ITS pada Rabu, 8 November 2023.

Selaras dengan hal itu, Head of the International HSE University Office in Saint Petersburg Maria Kishleva menjelaskan, pembukaan kantor representatif yang baru kali pertama juga di Indonesia ini sekaligus menandakan kerja sama pertamanya dengan ITS.

Hal ini didasari dengan keterbukaan dari pihak ITS dan adanya atmosfer belajar yang tinggi di Kampus Pahlawan ini. “Dosen HSE University mendapatkan kesan bahwasannya minat belajar mahasiswa ITS sangat tinggi ketika memberikan kuliah tamu,” tambahnya.

Menurut Maria, kantor perwakilan HSE University di ITS ini sendiri merupakan kantor perwakilan empat cabang kampus HSE University yang tersebar di beberapa kota di Rusia. Antara lain yang berada di Kota Saint Petersburg, Moskow, Perm, dan Nizhny Novgorod.

Nantinya, lanjut Maria, kantor ini akan terbuka untuk segala jenis konsultasi bagi mahasiswa maupun dosen seputar hal-hal yang perlu disiapkan untuk melanjutkan studi di HSE University seperti ketersediaan kesempatan untuk beasiswa, summer school, pertukaran pelajar, studi magister, hingga kebutuhan sehari-hari yang harus diperhatikan. “Hal ini karena perbedaan musim yang drastis di Rusia, sehingga memerlukan persiapan yang cukup banyak,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Kerja Sama dan Kealumnian ITS Bambang Pramujati menyampaikan bahwa selain peresmian kantor representatif, penandatanganan perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) juga telah dilakukan. Lewat perjanjian ini akan menghadirkan pertukaran pelajar antara kedua pihak. “Baik dari HSE University dan Tomsk University ke ITS maupun sebaliknya,” tambahnya.

Melihat ke depan, Bambang berharap, perjanjian ini dapat menjadi awalan untuk kerja sama lainnya antara konsorsium universitas dan organisasi sainstifik di Tomsk State University dan HSE University. “Besar harapan kerja sama ini dapat merambat ke bidang lain seperti pada bidang riset hingga penelitian kolaborasi antara kedua pihak,” ujarnya.

