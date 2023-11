Mahasiswa Doktoral IPB University Beri Tips untuk Kejar Beasiswa Double Degree

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rika Zahera, mahasiswa program doktor dari program studi Ilmu Nutrisi dan Pakan Sekolah Pascasarjana (SPs) IPB University meraih beasiswa program Double Degree di Course Biosciences, Animal Function and Nutrition Laboratory, Graduate School of Agriculture, Hokkaido University, Jepang. Beasiswa itu ia dapatkan melalui Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI).

SPs IPB University diketahui memiliki kerja sama dengan Graduate School of Agriculture Hokkaido University, Jepang sehingga mahasiswanya bisa mendapat kesempatan untuk memperoleh beasiswa dari BPI.

Rika mendaftar program double degree dengan melakukan entrance examination melalui online interview setelah mendapatkan persetujuan dan mendaftar sebagai mahasiswa Hokkaido University. "Saya harus memastikan program beasiswa yang didapatkan ini dapat mencukupi biaya hidup selama studi di Hokkaido University serta mendapatkan persetujuan Prof Satoshi Koike sebagai supervisor saya di Hokkaido University yang memulai studi di bulan Oktober 2023,” kata dia dikutip dari laman IPB University.

Rika berharap dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, terutama dalam pelaksanaan penelitian dengan dua topik yang berbeda dan syarat kelulusan baik di IPB University maupun Hokkaido University. Melalui pendidikannya ini, ia juga berharap dapat membangun peluang kolabarasi internasional nantinya, terutama di bidang riset dan akademik.

Bagi mahasiswa yang ingin memperoleh beasiswa ini, Rika menekankan perlunya perencanaan yang matang dan kerja keras. Sebab, menurut dia, proses pendaftaran beasiswa skema double degree ini perlu komitmen yang kuat.

"Mulai dari menentukan topik riset, melakukan kontak dengan calon supervisor, hingga akhirnya diterima sebagai calon mahasiswa DD,” kata Rika.

