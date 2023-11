Aruma, Sosok Mahasiswi ITB yang Raih Penghargaan AMI Awards 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ni Dewi Aruman menjadi salah satu peraih penghargaan dalam ajang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2023. Mahasiswi Program Studi Desain Produk Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung atau ITB itu mendapatkan penghargaan Penyanyi Pendatang Baru Terbaik.

Aruma atau kerap dipanggil Arum lahir dan besar dari keluarga yang berkecimpung di bidang seni. Ayahnya yang puluhan tahun bergelut di bidang seni musik dan merupakan Dosen Desain Interior ITB Deny Willy Junaidy menjadi figur penting dalam karier bermusik Arum.

Semula Arum, dikenalkan dunia seni lewat seni menggambar. Ia lalu tertarik dengan seni musik dan mengikuti les piano saat kelas 4 SD. Arum pun pernah memenangkan ajang lomba piano bergengsi “Fiestalonia Sun of Italy Pesaro” di Italia saat dirinya kelas 2 SMP.

Setahun kemudian, Arum mendalami alat musik gitar. Seiring dengan hal itu, bakat bernyanyinya semakin terasah dan kerap meng-cover lagu dan mengunggahnya di media sosial. “Saat main piano dan gitar suka terbawa suasana dan mulai bersenandung,” ujarnya, Selasa, 14 November 2023.

Untuk mengembangkan bakatnya, Arum aktif mengikuti Ardan School atau pendidikan siaran yang diselenggarakan oleh Ardan Radio. “Di Ardan sangat mendukung aku untuk berkembang di musik karena radio juga jalannya menuju musik,” kata dia.

Dari situ, Arum mendapatkan tawaran dari Ardan untuk merilis single pertamanya berjudul “Spend The Night”. Ia juga mendapatkan tawaran berduet dengan Buana Lintang di lagu “Pernah Hampir Sempurna”. Melalui lagu tersebut, pada 2022, Aruma menjalin kontrak kerja selama tiga tahun di bawah label musik ternama, Sony Music Entertainment.

Pada 2022 pula Arum merilis single berjudul Muak dan menjadi salah satu karyanya yang populer. Lagu tersebut sudah diputar lebih dari 142 juta kali di Spotify, video musiknya ditonton 17 juta kali di YouTube, dan meraih double platinum.

“Saat ini ada dua lagu aku yang masih dalam tahap promosi dan sudah bisa didengar di seluruh platform musik,” ujar Arum yang fokus pada genre Pop-folk.

Meski tengah sibuk dengan kegiatan musiknya, Arum tetap berkomitmen terhadap pendidikannya di ITB. “Aku bersyukur menjadi bagian dari FSRD ITB. Aku berada di lingkungan seni baik dari teman, dosen, dan suasana kampus sehingga mendukung aku untuk berkembang di seni juga,” ujarnya.

Arum mengatakan ia selalu berupaya untuk disiplin dalam melakukan setiap kegiatan. Sebab, ia ingin selalu memberikan yang terbaik dalam setiap hal. “Setiap orang punya jalan yang berbeda, just let it be apa yang sedang diusahakan sekarang dan be yourself,” kata dia.

