Canon RF10-20mm f/4L IS STM, Lensa Zoom Ultra-Wide Terbaru Hadir di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - PT Datascrip menghadirkan lensa zoom ultra-wide Canon RF10-20mm f/4L IS STM yang sudah dilengkapi dengan Optical Image Stabilizer (IS) dengan ukuran ringkas dan bobot ringan, sehingga sangat membantu ketika menggunakan kamera secara handheld ataupun gimbal untuk menghasilkan gambar sinematik saat hiking ataupun diving yang membutuhkan fleksibilitas tinggi.

Selain landscape, lensa ini juga sangat cocok untuk berbagai macam genre fotografi, seperti arsitektur, interior, astrophotography dan juga pembuatan video. “Canon memahami kebutuhan para fotografer dan videografer akan rentang fokus yang berbeda-beda. RF10-20mm f/4L IS STM hadir melengkapi jajaran lensa zoom Canon yang ringkas untuk hasil gambar yang unik dan lebih luas di berbagai kondisi ruangan,” ujar Monica Aryasetiawan – Canon Business Unit Director PT Datascrip, dalam keterangannya, 20 November 2023.

Lensa ini memiliki focal length yang sangat lebar 10mm, sehingga semakin lebar panjang fokus yang digunakan semakin besar juga perbedaan yang dihasilkan di setiap 1mm. Saat digunakan pada focal length 10mm, area yang tercakup hampir dua kali lipat dari 14mm dan 1,4x di 12mm, yang dapat secara signifikan membantu saat memotret subjek besar di ruang sempit.

Dengan efek perspektif unik lensa yang dapat memperbesar jarak, objek di dekat lensa jadi terlihat lebih besar, sementara ruang dan pemandangan yang luas terlihat lebih luas. Pada saat yang sama, kemampuan zoom pada lensa ini juga dapat membingkai pemandangan dengan lebih padat. Saat dipasangkan dengan kamera APS-C Canon seri EOS R, lensa ini tetap menjadi lensa ultra-wide dengan focal length 16mm hingga 32mm.

RF10-20mm f/4L IS STM merupakan lensa zoom ultra-wide pertama Canon dengan panjang fokus di bawah 13mm yang dilengkapi dengan Optical Image Stabilizer (Optical IS), sehingga pengguna dapat mengambil eksposur panjang dengan tangan hingga stabilisasi gambar 5 stop (6 stop melalui kontrol IS terkoordinasi dengan kamera yang kompatibel, seperti kamera seri EOS R). Optical IS pada lensa ini juga bekerja sama dengan Movie Digital IS untuk mencapai stabilisasi gambar selama perekaman video, memastikan rekaman handheld yang mulus bahkan saat berjalan atau berlari.

Lensa ini juga dilengkapi fitur Peripheral Coordinated Control baru, yang secara efektif mengompensasi peripheral blurring yang sering terjadi pada lensa ultra-wide. Fitur ini bekerja dengan konfigurasi lensa yang dioptimalkan dan dikoreksi dalam kamera untuk mengontrol distorsi dan aberasi kromatik di seluruh area zoom.

Dari segi auto focus, lensa ini dirancang untuk mengoptimalkan performa Auto Focus (AF) yang cepat ketika memotret, ditambah dengan AF drive presisi tinggi, mulus, dan senyap saat perekaman video. Selain itu, lensa ini juga mengadopsi sensor posisi lensa baru yang digunakan pada lensa Nano USM, yang dapat mempersingkat waktu startup kamera, sehingga pengguna dapat mulai memotret secara cepat dari awal kamera dinyalakan.

Seperti lensa Canon seri-L, RF10-20mm f/4L IS STM memiliki desain kokoh dan tahan debu serta tetesan air berkat lapisan fluorin. Di atas cincin kontrol lensa RF untuk kontrol pencahayaan, tombol fungsi baru dapat digunakan sebagai akses cepat yang nyaman untuk berbagai fungsi dan mudah diakses dengan Ibu jari. Lensa ini memiliki dudukan filter gelatin belakang bagi mereka yang ingin menjelajahi ekspresi yang lebih kreatif melalui penggunaan filter yang berbeda-beda. PT Datascrip memasarkan Lensa Canon RF10-20mm f/4L IS STM dengan harga Rp 51,99 juta.

