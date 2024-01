Canon Hadirkan Tiga Lensa RF Terbaru untuk Fotografer dan Videografer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Canon melalui PT Datascrip menghadirkan tiga lensa RF terbaru, yaitu RF24-105 f/2.8L IS USM Z, RF200-800mm f/6.3-9 IS USM dan RF-S10-18mm f/4.5-6.3 IS STM. Ketiga lensa ini memiliki keunggulannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

Iqbal Rifqi Prayoga, Canon Business Unit Director PT Datascrip, mengatakan Canon memahami kebutuhan para fotografer dan videographer yang membutuhkan lensa dengan berbagai pilihan focal length.

”Kehadiran tiga lensa dengan mounting RF ini diharapkan mampu memberikan keleluasaan bagi para fotografer dan videografer untuk memilih lensa sesuai dengan kebutuhannya dalam mengambil gambar tanpa hambatan karena pilihan lensa dengan focal length yang kurang memadai,” ujar Iqbal, dalam keterangannya, Selasa, 30 Januari 2024..

RF24-105 f/2.8L IS USM Z

Lensa ini, memiliki rentang fokus lebar dan kualitas optik tinggi serta aperture maksimum yang besar. RF24-105mm f/2.8 L IS USM Z memiliki aperture maksimum f/2.8 pada seluruh rentang fokus 24-105mm untuk mendukung fotografi resolusi tinggi dan video hingga resolusi 8K. Pengguna juga dapat menikmati fleksibilitas lebih besar dalam pengaturan komposisi dan eksposur pada beragam subjek, terutama saat memotret dalam kondisi minim cahaya atau membuat efek bokeh.

Lensa ini juga memperkenalkan fitur desain baru yang memenuhi kebutuhan pembuatan video profesional, seperti cincin iris pertama pada jajaran lensa RF, sebuah fitur yang biasanya ditemukan pada lensa sinema Canon. Fitur ini memungkinkan kontrol aperture yang senyap dan intuitif dengan torsi halus, ideal untuk menyesuaikan eksposur dan efek bokeh selama perekaman video. Lensa ini juga menawarkan kontrol yang lebih baik terhadap pergerakan autofocus yang cenderung terjadi selama zoom.

Ada juga built-in image stabilizer (IS) Optik yang mampu mengoreksi guncangan kamera hingga 5,5 stop dan jika dikombinasikan dengan bodi kamera yang memiliki In-Body IS, performa meningkat hingga 8 stop. Sehingga mampu menghasilkan gambar yang tajam dan stabil, bahkan pada kecepatan shutter speed yang lambat. Lensa ini sangat mumpuni untuk berbagai macam kebutuhan foto maupun video, seperti portrait, event, wedding, foto jurnalis, bahkan olahraga indoor sekalipun.

RF200-800 f/6.3-9 IS USM

RF200-800mm f/6.3-9 IS USM merupakan lensa zoom super telephoto mounting RF pertama dari Canon yang memiliki focal length hingga 800mm berukuran portabel. Jika digunakan dengan RF Extender 2x, cakupan lensa diperluas hingga 1600mm (2560mm pada kamera APS-C) cocok digunakan untuk genre olahraga, wildlife dan astrofotografi. Lensa ini hanya memiliki bobot 2kg sehingga memudahkan mobilitas pengguna yang harus bergerak atau berpindah tempat dengan cepat.

Lensa ini juga memiliki built-in IS hingga 5,5 stop yang efektif meredam guncangan kamera yang lebih sering terjadi saat digunakan pada rentang fokus yang panjang, sehingga dapat menghasilkan gambar yang tajam dan stabil hingga 1/20 detik bahkan jika digunakan pada rentang fokus terpanjang 800mm.

Dirancang khusus untuk menangkap aksi berkecepatan tinggi, lensa ini dilengkapi dengan Nano USM yang mampu memungkinkan pemfokusan yang cepat dan akurat untuk gambar diam, serta pemfokusan yang halus dan senyap untuk video jika digunakan pada kamera yang kompatibel.

RF-S10-18mm f/4.5-6.3 IS STM



Berbeda dengan kedua lensa di atas, lensa ini merupakan lensa zoom ultra-wide berukuran ringkas yang dirancang khusus untuk kamera APS-C EOS R. Didesain ringkas dan ringan agar sesuai dengan bodi kamera APS-C EOS R, lensa ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan lensa EF-S dan EF-M.

Walaupun ringan, lensa ini memiliki rentang fokus setara lensa full-frame dengan rentang focus 16mm hingga 29mm, menawarkan cakupan ultra-wide yang ideal untuk merekam momen saat travelling, hiking, foto pemandangan dan pengambilan gambar di ruang sempit.

RF-S10-18mm f/4.5-6.3 IS STM mampu menghasilkan gambar yang lebih tajam dan stabil berkat built-in Optical Image Stabilizer (Optical IS) yang mampu meredam guncangan kamera hingga 4 stop, mengurangi kemungkinan hasil gambar blur bahkan saat menggunakan shutter speed yang lambat. Bila dipadukan dengan kamera yang memiliki In-Body IS seperti EOS R7, Coordinated Control IS meningkatkan hingga 6 stop.

PT Datascrip sebagai distributor tunggal produk pencitraan digital Canon di Indonesia memasarkan lensa Canon RF24-105mm f/2.8L IS USM Z dengan harga Rp 66.499.000, Canon RF200-800 f/6.3-9 IS USM dengan harga Rp 38.199.000, dan Canon RF-S10-18mm f/4.5-6.3 IS STM dengan harga Rp 7.439.000.

