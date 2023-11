UI Telurkan 3 Guru Besar dari FEB

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia (UI) mengukuhkan tiga guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu Benediktus Raksaka Mahi, Sugiharso Safuan, dan Rizal Edi Halim. Pengukuhan dilakukan di Balai Sidang Kampus UI Depok pada Rabu, 22 November 2023. Sidang dipimpin langsung oleh Rektor UI Ari Kuncoro.

Dalam pengukuhan tersebut Benediktus Raksaka Mahi menyampaikan pidato pengukuhan berjudul Refleksi Peran Desentralisasi Fiskal bagi Pembangunan Daerah: Relevansinya di Masa Kini dan Mendatang.

Sedangkan Sugiharso Safuan menyampaikan orasi ilmiah berjudul Kebijakan Moneter, Independensi Bank Sentral, dan Pengendalian Inflasi: Mainstream Monetary Theory vs Modern Monetary Theory.

Adapun Rizal Edy Halim menyampaikan pidato berjudul Less for Money, Value for Money: Meninjau Kembali Teori Umum Pemasaran.

Rektor UI Ari Kuncoro menjelaskan Benediktus Raksaka Mahi merupakan guru besar ke-72, Sugiharso Safuan merupakan guru besar ke-73 dan Rizal Edi Halim merupakan guru besar ke-74.

Dengan dikukuhkannya tiga guru besar FEB UI ini, Ari mengatakan saat ini UI memiliki guru besar bernomor induk dosen nasional (NIDN) sebanyak 315 orang, guru besar nomor induk dosen nasional (NIDK) sebanyak 114 orang. Sehingga jumlah total adalah 429 guru besar.

