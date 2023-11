Tablet Oppo Pad Air 2 Meluncur di China, Ini Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - OPPO meluncurkan seri Reno 11 barunya di China. Bersamaan dengan itu, perusahaan juga meluncurkan tablet Android terbarunya, yakni Oppo Pad Air 2 di negara tersebut.

Dikutip dari Gadgets Now, Oppo Pad Air 2 hadir dengan layar berukuran 11 inci dan ditenagai chipset MediaTek Hello. Tablet ini juga ditunjang dengan dukungan pengisian cepat dan menampilkan desain yang mirip dengan tablet Android OnePlus Pad Go yang baru saja diluncurkan.

Harga Oppo Pad Air 2 dipatok mulai dari 1.299 yuan (sekitar Rp2,8 juta) dan hadir dalam pilihan warna Space Grey dan Streamer Silver. Tablet tersebut akan mulai dijual mulai besok, Sabtu 25 November 2023.

Spesifikasi Oppo Pad Air 2

Oppo Pad Air 2 menampilkan layar luas 11,3 inci dengan resolusi 2,4K yang tajam. Layar ini menawarkan kecerahan maksimum 400 nits. Layar ini juga dapat menyaring cahaya biru hingga 60 persen. Oppo mengklaim penyaring cahaya itu juga dapat mengurangi bahaya lebih dari setengahnya dibandingkan dengan layar LCD biasa.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tablet tersebut juga disebut memiliki layar cerdas karena dapat menyesuaikan suhu warna untuk mengurangi penekanan melatonin sehingga memastikan perlindungan mata yang lebih nyaman, demikian dikutip dari Antara.

Untuk dapur pacunya, Oppo Pad Air 2 ditenagai oleh chipset MediaTek Hello G99 octa-core yang dilengkapi dengan RAM 8 GB dan opsi penyimpanan internal hingga 256 GB. Jika Anda memerlukan lebih banyak ruang penyimpanan, perangkat mendukung ekspansi melalui kartu microSD.

Berjalan di Android 13 dengan antarmuka ColorOS 13 yang disesuaikan, tablet ini memastikan pengalaman pengguna yang mulus dan optimal. Tablet Android tersebut juga disokong baterai berkapasitas 8000 mAh dengan dukungan fast charging 33W.

Pilihan editor: Tablet Terbaru Advan Sketsa 3 Diluncurkan, Pas Buat Pemula