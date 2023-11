Sosok Devina, Penerima 4 Beasiswa Jadi Wisudawan Terbaik Prodi Komunikasi Undip

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Raihan Indeks Prestasi Kumulatif 3.91 membawa Devina Meidy Fidelia Putri Pangudi menjadi Wisudawan Terbaik Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro atau Undip. Devina lulus setelah menjalani empat tahun masa studinya.

Devina memanfaatkan kesempatannya sebagai mahasiswa untuk aktif berorganisasi, baik di organisasi lingkar kampus maupun organisasi kepemudaan lain di luar kampus. Selain itu, ia aktif mengikuti perlombaan pada bidang public speaking yang membawanya pada beragam kesempatan dan pengalaman.

Selama menjalani kehidupan kampus di Undip, Devina tak hanya mendapatkan bekal ilmu. Namun, ada banyak ukiran momen berharga, mengokohkan fondasi relasi hingga meraih peluang-peluang baru.

“Kuliah di Undip bukan hanya persoalan mendapatkan gelar, tetapi sebuah perjalanan penuh warna yang membentuk saya menjadi versi terbaik dari diri sendiri," kata Devina, dilansir dari laman Undip pada Kamis, 30 November 2023.

Mahasiswa berprestasi dengan 4 beasiswa

Devina adalah Mahasiswa Berprestasi FISIP tahun 2021-2022. Ia mendapatkan 4 beasiswa yang mendapatkan 4 sumber beasiswa. Ada yang bersumber dari Leads Indonesia, Event Hunter Indonesia, Bank Indonesia atau GenBI serta Bintang Mandiri MAI Institute.

Dalam organisasi GenBI sendiri, Devina berperan sebagai Wakil Ketua Public Relation sejak 2022 sampai sekarang. Mundur ke 2020, ia menjadi Ketua Diponegoro Model United Nations (MUN) Society. Ia juga aktif menjadi pembicara untuk berbagi tips serta trik mengenai public speaking dan self development. Ia pernah berbicara sebagai pemateri dalam ajang seperti Youth Leader Summit StudentsxCEO dan Self-Development Session Ruang Peduli by Ruang Guru.

Tak hanya itu, Devina menjadi juara pada ajang Duta Nasional Mahasiswa Inspiratif Indonesia Kalimantan Selatan dan mendapatkan gelar sebagai pembicara terbaik pada kompetisi tahun 2021. Kemudian Juara 2 National English Speech Competition SAEED, Juara 1 National English Speech Competition SECTION Unsoed pada 2021, hingga prestasi lain.

Meski begitu, Devina masih menyempatkan diri untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan cara mengembangkan kemampuan. Ia juga bekerja sebagai Konten Kreator Digital di sebuah lembaga konsultan pendidikan bernama Kobi Education.

Pentingnya menyeimbangkan perkuliahan dengan organisasi

Devina mengatakan ia menangguk banyak pelajaran hidup yang penting di Undip. Salah satu pelajaran hidup terbesar yang ia dapatkan selama kuliah adalah betapa pentingnya menyeimbangkan antara pendidikan dengan aktivitas organisasi. Ia menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya ditentukan oleh pengetahuan akademis semata.

Namun, kemampuan mengimplementasikan dan menguji pengetahuan tersebut. Menurut Devina, kemampuan memahami dinamika kehidupan juga tak kalah penting, agar mampu menghadapi tantangan yang nyata.

“So, it’s not just about being a smart book, it’s about being street-smart too. Keep that balance and you’ll be the MVP (Most Valuable Player) in both arenas,” ucap Devina.

