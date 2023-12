Universitas Liverpool Buka S2 The Beatles, Apa Saja yang Dipelajari?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Beatles merupakan grup rock legendaris terpopuler dalam sejarah musik global. Hal ini membuat Universitas Liverpool beberapa tahun silam tertarik untuk membuka program Strata 2 dengan studi The Beatles: Industri Musik dan Warisan Budaya.

Dikutip dari Sun Education Group di jurusan ini mahasiswa akan mempelajari perjalanan karier musik The Beatles dan signifikansinya dalam industri kreatif dan budaya populer yang mencakup sektor media, pariwisata, dan warisan lokal, regional, serta internasional.

Dalam pernyataan resmi Universitas Liverpool, dengan adanya program studi The Beatles, masyarakata akan memberikan murid kesempatan untuk menganalisa musik dan kebudayaan melalui karya-karya yang dibuat grup tersebut. Menurut Universitas Hope Liverpool, terdapat lebih dari 8,000 buku tentang The Beatles. Namun belum pernah ada studi akademi yang dilakukan terhadap salah satu band yang pernah mengguncang jagat musik dunia hingga kini tersebut.

Menurut Kepala Program Studi The Beatles, Holly Tessler, lewat program ini mahasiswa tak hanya belajar soal The Beatles Melainkan juga akan dikenalkan dengan sektor pariwisata di Liverpool dan Inggris. Selama belajar, mahasiswa akan dapat mengunjungi situs-situs di Merseyside yang merupakan tempat bersejarah bagi The Beatles, terutama di tahun-tahun awal band ini terbentuk.

Jurusan The Beatles ini berada di bawah departemen musik, yang merupakan program spesialis pertama di dunia yang mempelajari musik populer. Para pengajarnya juga merupakan pengurus dari Grup Warisan Beatles di Kota Liverpool.

Program studi ini tak hanya diperuntukan bagi mahasiswa penggemar The Beatles, tetapi juga bagi yang ingin mengembangkan kariernya di industri musik dan kreatif, museum, galeri dan seni rupa, serta sektor pariwisata dan rekreasi.

Jika diliat secara umum, studi musik di University of Liverpool mencakup beberapa kajian, yaitu teori kritis, ilmu musik, analisis musik, musik dan gambar bergerak, etnomusikologi, komposisi industri musik, serta studi media dan budaya. Beriku adalah mata kuliah yang akan dipelajari di jurusan The Beatles: Industri Musik dan Warisan Budaya tiap semesternya:

Semester I: Studying music industry, Heritage & Culture: The Beatles Liverpool through 1966, The Beatles in the 20th Century

Semester II: Heritage & Legacy: The Beatles’ Liverpool 1967-Present, The Beatles in the 21st Century, The Beatles & Cultural Planning

Semester III: MA Beatles Dissertation

SUN EDUCATIONS GROUP | HUFFINGTON POST

