UI Raih Juara 1 The Most Sustainable Universities di Asia

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Indonesia atau UI meraih predikat sebagai perguruan tinggi terbaik di Asia pada kategori The Most Sustainable Universities atau kampus paling berkelanjutan dan di peringkat 24 dunia versi UI GreenMetric World University Rankings 2023.

"Keberhasilan UI bertahan di peringkat 24 dunia merupakan hasil upaya kampus ini dalam menciptakan kampus yang ramah lingkungan, " kata Kepala Biro Humas dan Keterbukaan informasi Publik (KIP) UI Amelita Lusia di Kampus UI Depok, Kamis, 7 Desember 2023.

Ia mengatakan dari enam kriteria yang ditetapkan dalam pemeringkatan, yakni setting and infrastrukture, energy and climate change, waste, water, transportation dan education and research, UI memperoleh total skor sebesar 8.925, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.800.

"Kenaikan tersebut salah satunya diperoleh dari score Setting and Infrastructure yang meningkat dari 1.175 menjadi 1.325.

Pada kriteria Setting and Infrastructure, setidaknya ada beberapa poin yang menjadi indikator penilaian," katanya.

Indikator-indikator tersebut adalah perbandingan luas ruang terbuka terhadap luas total, luas wilayah kampus yang ditumbuhi vegetasi hutan dan tanaman, serta luas ruang terbuka.

Selain itu, program konservasi tumbuhan dan hewan, area resapan air serta berbagai fasilitas, seperti gedung, sarana prasarana kesehatan, dan fasilitas keamanan juga diperhitungkan.

UI cukup unggul dalam kriteria ini, karena dari seluruh area UI yang ada di kampus Depok, sebanyak 50 persen kawasan merupakan hutan, 9 persen danau atau kawasan konservasi air, dan 70 persen adalah ruang terbuka hijau.

Untuk menjaga kelestariannya, UI menetapkan kebijakan masterplan pengembangan kampus agar persentase lahan terbuka dan lahan hijau tetap berada di angka 50 persen.

Oleh karena itu, salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh UI adalah aturan pembangunan gedung baru minimal 8 lantai dengan konsep green building.

Berkat upaya tersebut, UI berhasil mengungguli Universiti Putra Malaysia dalam UI GreenMetric World University Rankings 2023.

Pengumuman hasil pemeringkatan UI GreenMetric World University Rankings 2023 tersebut dilakukan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Rabu (5/12).

