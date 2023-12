Game Mobile Terbaik di Esports Awards 2023, Ini Seputar Mobile Legends

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mobile Legends, Bang-bang (MLBB), meraih prestasi sebagai game mobile eSports terbaik (Best Esports Mobile Game of The Year) di Esports Awards 2023. Pengumuman ini terjadi dalam acara di Las Vegas, Amerika Serikat, pada akhir November lalu. Moonton, pengembang MLBB, meraih penghargaan pertamanya di ajang Esports Awards 2023, menggeser dominasi sebelumnya oleh Free Fire (2020), Free Fire (2021), dan PUBG Mobile (2022).

Prestasi ini menjadi kebanggaan luar biasa bagi Moonton, mengingat persaingan sengit dengan game-game seperti Honor of Kings, Pokemon United, dan Arena of Valor. MLBB membuktikan daya saingnya dengan kesuksesan ini, menunjukkan perkembangan game yang semakin kompetitif dan mendapatkan dukungan penggemar yang terus bertambah.

Daya tarik Mobile Legends tidak hanya terletak pada kecepatan tempo permainan yang khas, tetapi juga pada grafis yang terus berkembang, jumlah hero yang melimpah, dan kompleksitas permainan yang menarik bagi pemain yang mencari pengalaman bermain yang kompetitif. Lebih dari 120 hero dengan berbagai peran dan jalur tersedia, menciptakan keberagaman strategi dan gaya bermain.

Keberhasilan MLBB tidak hanya terbatas pada aspek permainan, melainkan juga pada dampaknya terhadap komunitas pemain dan panggung esports. Komunitas yang berkembang pesat, turnamen besar dengan hadiah menggiurkan, dan peluang bagi pemain untuk meraih karir profesional semakin mengukuhkan posisi Mobile Legends di dunia eSports.

Keberhasilan ini juga didukung oleh fitur dan desain permainan yang memicu pelepasan dopamine dalam otak pemain, menciptakan pengalaman bermain yang memuaskan dan mendorong pemain untuk terus berpartisipasi. Dukungan Cross-Platform memperluas jangkauan pemain, membuka peluang untuk pertemuan dan permainan bersama.

Dengan gameplay yang menarik, pertarungan 5 vs 5 yang intens, dan kontrol yang mudah, Mobile Legends terus memikat pemain secara global. Turnamen dengan hadiah besar, komitmen terhadap esports, dan pertumbuhan komunitas secara global menjadikan Mobile Legends sebagai salah satu game mobile paling unggul di dunia. Dengan pencapaian ini, Mobile Legends membuktikan keunggulannya dan tetap menjadi pilihan utama bagi jutaan pemain di seluruh dunia.

