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Daya Tampung UI dan ITB Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri

Reporter

Editor

Devy Ernis

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Kampus ITB Jatinangor. Dokumentasi: ITB.
Kampus ITB Jatinangor. Dokumentasi: ITB.
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TEMPO.CO, Jakarta - Portal pemeringkat perguruan tinggi EduRank merilis daftar kampus terbaik di Indonesia pada 2023. Hasilnya, Universitas Indonesia (UI) berada di posisi pertama dan kemudian diikuti dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), lalu Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Setiap tahunnya, top perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia tersebut menarik banyak peminat, baik dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, maupun Seleksi Mandiri. 

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Lantas, berapa daya tampung UI dan ITB pada 2023? 

Daya Tampung UI 2023

Dilansir dari situs Seleksi Masuk Universitas Indonesia (Simak UI), berikut jumlah daya tampung SNBP, SNBT, Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB), dan SIMAK UI pada 2023: 

1.    Pendidikan Dokter

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-       SNBP: 50.

-       SNBT: 75.

-       PPKB: 13.

-       Simak: 12. 

2.    Pendidikan Dokter Gigi

-       SNBP: 31.

-       SNBT: 47.

-       PPKB: 10.

-       Simak: 10. 

3.    Matematika

-       SNBP: 20.

-       SNBT: 30.

-       PPKB: 24.

-       Simak: 24. 

4.    Biologi

-       SNBP: 28.

-       SNBT: 42.

-       PPKB: 35.

-       Simak: 35. 

5.    Geografi

-       SNBP: 28.

-       SNBT: 42.

-       PPKB: 35.

-       Simak: 35. 

6.    Fisika

-       SNBP: 28.

-       SNBT: 42.

-       PPKB: 35.

-       Simak: 35. 

7.    Kimia

-       SNBP: 28.

-       SNBT: 42.

-       PPKB: 35.

-       Simak: 35. 

8.    Statistika

-       SNBP: 17.

-       SNBT: 26.

-       PPKB: 21.

-       Simak: 20. 

9.    Aktuaria

-       SNBP: 17.

-       SNBT: 26.

-       PPKB: 21.

-       Simak: 20. 

10.    Geofisika

-       SNBP: 17.

-       SNBT: 26.

-       PPKB: 21.

-       Simak: 20. 

11.    Geologi

-       SNBP: 17.

-       SNBT: 26.

-       PPKB: 21.

-       Simak: 20. 

12.    Teknik Sipil

-       SNBP: 36.

-       SNBT: 53.

-       PPKB: 26.

-       Simak: 31. 

13.    Teknik Mesin

-       SNBP: 33.

-       SNBT: 50.

-       PPKB: 23.

-       Simak: 29. 

14.    Teknik Elektro

-       SNBP: 40.

-       SNBT: 60.

-       PPKB: 31.

-       Simak: 37. 

15.    Teknik Metalurgi dan Material

-       SNBP: 36.

-       SNBT: 53.

-       PPKB: 26.

-       Simak: 29. 

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