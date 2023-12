Mengenal Ikan Belida Si Punggung Pisau yang Nyaris Punah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia sebagai negara dengan 70 persen wilayah perairan memiliki sumber daya perikanan yang begitu kaya serta beragam. Ikan belida adalah satu dari sekian banyaknya spesies ikan yang tersebar di seluruh perairan Indonesia.

Dilansir dari buku Ensiklopedia Fauna Indonesia karya Weni Rahayu, ikan belida memiliki habitat di sungai berawa dengan ciri khas berupa punggungnya yang berbentuk seperti pisau. Adapun spesies belida ada empat jenis yakni belida Borneo, Jawa, Sumatera, dan Lopis. Semuanya saat ini sudah langka.

Pada mulanya ikan belida berasal dari Sumatera Selatan, bahkan oleh masyarakat lokal ikan belida banyak dilibatkan pada beberapa olahan makanan di sana. Seperti halnya kerupuk kemplang, hingga pempek serba menggunakan belida sebagai bahan utamanya. Sehingga ikan ini dijadikan sebagai ikonik di provinsi Sumatera Selatan, selain itu habitat sungai rawa juga masih cukup terjaga di sana dan membantu ikan belida untuk hidup serta berkembang biak.

Seiring berjalannya waktu, ikan belida banyak diburu dan dieksploitasi secara berlebihan tanpa ada upaya melestarikannya. Hingga menurut betahita.id Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat BRIN merilis data bahwa sejak tahun 2015 spesies belida jenis C. hypselonotus belum ditemukan lagi.

Jumlahnya pun mengalami penurunan di daerah Jawa serta Sumatera, larangan untuk memangkap ikan belida pun dirilis oleh Menteri Kelautan melalui PERMENKAPE No. 1 tahun 2021 berupa perlindungan terhadap 3 jenis spesies ikan belida yakni C. lopis, C. borneendis, dan C. hypselonotus.

Ikan belida tergolong karnivora dengan makanan utamanya berupa ikan-ikan kecil serta krustasea. Dikutip dari indonesia.go.id, belida kini dijual dengan harga tinggi karena keberadaannya yang kian terbatas, olahannya pun telah banyak diganti dengan ikan lain dengan rasa yang dianggap mirip. Saat ini pemerintah setempat berupaya untuk membudidayakan ikan belida dengan menangkap bibitnya pada perairan bebas serta membangun kolam budidaya khusus.

