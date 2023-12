Lima dari 20 Bacarek ITS Terpilih dari Penjaringan Aspirasi Sivitas Akademika

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Proses pemilihan rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau ITS hampir memasuki tahapan akhir. Saat ini, telah terjaring lima bakal calon rektor dari 20 bacarek yang terdaftar dan akan memasuki proses pemilihan di tingkat senat hingga menteri.

Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) ITS Mohammad Nuh mengatakan lima bacarek yang terpilih merupakan hasil penjaringan aspirasi di tingkat sivitas akademika, mulai dari dosen, tenaga kependidikan (tendik) dan mahasiswa. Pada tingkat senat, akan dipilih tiga calon rektor yang salah satunya akan terpilih menjadi rektor ITS periode 2024 – 2029.

Lima bacarek yang melanjutkan proses pemilihan adalah Agus Muhammad Hatta dari Departemen Teknik Fisika, Bambang Pramujati dari Departemen Teknik Mesin, Ketut Buda Artana dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Machsus dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil dan Sri Gunani Partiwi dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Kelima bacarek tersebut ditentukan lewat jaring aspirasi dari 29.123 orang, yaitu 1.057 dosen, 1.084 tendik, dan 26.982 mahasiswa ITS melalui sistem daring bernama e-aspirasi.

“Dengan rincian perolehan suara mencapai 90,82 persen dari dosen, 91,33 persen dari tendik, dan 55,29 persen dari mahasiswa,” kata Nuh dikutip dari laman ITS.

Lima bacarek akan dijaring menjadi tiga calon yang dipilih melalui Sidang Tertutup Senat Akadamik. Tahap pemilihan ini akan dihadiri oleh seluruh anggota SA ITS berjumlah 71 orang.

Setelah itu, proses pemilihan akan mencapai tahap akhir dengan dipilihnya rektor lewat rapat pleno di Majelis Wali Amanat (MWA) ITS yang dijadwalkan juga pada Desember ini. Ketiga nama carek yang terpilih juga akan dikirimkan oleh MWA ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memperoleh suara dari Mendikbudristek. Setelah mendapatkan suara menteri, proses pemilihan kembali dilakukan di tingkat MWA ITS untuk menentukan satu orang sebagai Rektor ITS terpilih.

Rektor ITS Mochamad Ashari berharap regenerasi jabatan rektor ini mampu melanjutkan estafet kemajuan ITS. Melalui pemilihan rektor ini, ia juga berharap proses tersebut dapat menjadi ajang yang mampu dipercaya oleh seluruh elemen warga ITS.

“Kita ingin pemilihan rektor ini berjalan alami dan natural tanpa ada kecurangan, agar terhindar dari hal-hal yang kurang baik,” kata Ashari.

Tahap akhir dari proses pemilihan rektor ini nantinya akan diselenggarakan pada 20 Desember 2023 dengan mengumumkan nama rektor yang terpilih. “Harapannya, momen ini dapat melahirkan sosok pemimpin yang mampu membawa ITS menuju ke arah yang lebih baik,” kata Ashari.

