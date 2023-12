Samsung Galaxy S24 Ultra Akan Hadir dengan Mode Malam yang Lebih Baik dan Foto 200 MP Didukung AI

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung diperkirakan akan meluncurkan seri Galaxy S24 pada pertengahan Januari, dan Galaxy S24 Ultra akan menjadi ponsel dengan kamera terbaik yang pernah dibuat perusahaan.

Menurut pembocor Ice Universe, sebagaimana dikutip GSM Arena, 19 Desember 2023, mode Malam Ultra akan ditingkatkan, sedangkan mode 200 MP baru akan memiliki optimalisasi AI. Algoritme tersebut akan mengenali 12 jenis objek dan akan mengoptimalkannya untuk kualitas gambar yang lebih baik.

Galaxy S24 Ultra akan menjadi satu-satunya smartphone di jajarannya yang secara eksklusif menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Qualcomm meluncurkan platform tersebut dengan janji besar untuk pengoperasian AI, dan sepertinya Ultra akan memanfaatkan sepenuhnya fitur-fitur baru tersebut.

Laporan sebelumnya mengungkapkan bahwa Samsung akan meningkatkan gambar selama pemrosesan dan memungkinkan pengguna untuk mengeditnya setelah itu dengan fitur Photo Remaster.

Peningkatan baru lainnya adalah filter Neutral Density, yang sudah menjadi bagian dari aplikasi Expert RAW tetapi masih bersifat eksperimental dan kemungkinan akan resmi pada S24 Ultra.

Sebelumnya, bocoran terbaru mengungkap RAM, penyimpanan, dan trim warna untuk ketiga model Galaxy S24 dan berasal dari sumber terpercaya yang memiliki rekam jejak yang solid untuk perangkat Samsung.

Ketiga ponsel Galaxy S24 akan tersedia dalam warna Hitam, Abu-abu, Ungu, dan Kuning saat diluncurkan. Samsung biasanya menawarkan warna eksklusif untuk perangkat yang dipesan dari toko web resminya, tetapi saat ini tidak ada info tambahan tentang hal itu.

Samsung Galaxy S24 akan dimulai dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB seperti Galaxy S23. Bocoran juga menunjukkan bahwa kita akan melihat versi 8/256GB tetapi tidak ada model 512GB.

Samsung Galaxy S24+ akan mendapatkan RAM 12GB sebagai standar dengan trim penyimpanan 256/512GB. Galaxy S24 Ultra juga akan dimulai dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB dan Anda dapat meningkatkan ke penyimpanan 512GB atau 1TB.

Harga untuk seri S24 diperkirakan akan tetap sama dengan US$ 800 (Rp 12,4 juta) untuk S24, US$ 1,000 (Rp 15,5 juta) untuk S24+ dan US$ 1,200 (Rp 18,6 juta) untuk S24 Ultra.

