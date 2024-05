Daftar Game yang Tersedia Secara Gratis di PlayStation Store Bulan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sony telah mengumumkan game gratis untuk pengguna PS4 dan PS5 pada Mei 2024. Dalam daftar ini, salah satu judul yang menarik perhatian adalah Ghostrunner 2. Namun, penting untuk dicatat bahwa game ini hanya tersedia secara cuma-cuma bagi para pelanggan PlayStation Store Plus.

Ini berarti bahwa bagi mereka yang belum menjadi anggota PS Plus, game tersebut tidak akan dapat diakses kecuali jika mereka berlangganan terlebih dahulu.

Menurut laman Playstation, Adam Michel, Direktur Akuisisi & Operasi Konten di Sony Interactive Entertainment, menjelaskan bahwa empat judul yang ditawarkan, termasuk Ghostrunner 2, akan tersedia mulai 7 Mei mendatang. Penawaran menarik ini akan berakhir pada tanggal 3 Juni 2024, sesuai dengan informasi resmi yang diambil dari situs mereka.

Sementara menunggu periode penawaran gratis, para pemain yang telah menjadi anggota PS Plus masih bisa mengklaim game gratis PS4 dan PS5 untuk bulan April hingga 6 Mei. Sebelumnya, Sony telah menyediakan tiga judul, yaitu Immortals of Aveum, Minecraft Legends, dan Skul: The Hero Slayer.

Tidak hanya itu, pada April 2024, mereka juga menawarkan Bundel Mega Overwatch 2. Paket ini mencakup Legendary Beekeeper Sigma, Legendary Art Deco Symmetra, tujuh skin epic, dan lima Battle Pass Tier Skip gratis. Namun, tidak dijelaskan sampai kapan penawaran ini akan tersedia.

Di antara skin epic yang bisa didapatkan termasuk Runner Sojourn, Punker Queen Junket Queen, Construction Ramattra, Matsuri Kiriko, Cassia Lifeweaver, Amethyst, dan Rugby Mauga.

Harga Langganan PS Plus

Berikut adalah rincian harga langganan PS Plus berdasarkan kategori:

- Essential

- 1 bulan: Rp 89 ribu

- 3 bulan: Rp 229 ribu

- 12 bulan: Rp 709 ribu

- Extra

- 1 bulan: Rp 135 ribu

- 3 bulan: Rp 379 ribu

- 12 bulan: Rp 1.215.000

- Deluxe

- 1 bulan: Rp 155 ribu

- 3 bulan: Rp 435 ribu

- 12 bulan: Rp 1.395.000

Cara Berlangganan PS Plus

Ada beberapa jenis langganan PS Plus yang ditawarkan untuk PS4 dan PS5 antara lain:

1. PlayStation Plus ESSENTIAL

- Fitur bermain online multiplayer.

- Dua game gratis PS4 dan satu game gratis PS5 setiap bulan.

- Diskon khusus untuk pembelian game.

- Dan masih banyak lagi.

2. PlayStation Plus EXTRA

- Semua fitur dari PS Plus Essential.

- Akses ke katalog ratusan game gratis PS4 dan PS5 yang dapat diunduh dan dimainkan.

3. PlayStation Plus DELUXE

- Menggabungkan fitur dari PS Plus Essential dan Extra.

- Fitur tambahan seperti uji coba game dan katalog game klasik dari era PlayStation, PSP, hingga PS3.

Untuk berlangganan, Anda perlu memiliki akun PlayStation Network. Proses pembuatan akun ini bisa dilakukan dengan mudah langsung dari konsol PS3, PS4, atau PS5. Berikut langkah-langkahnya:

1. Nyalakan konsol PlayStation.

2. Pilih opsi "New User".

3. Klik "Create a User".

4. Terima persyaratan dan klik "Next".

5. Pilih "New to PlayStation Network? Create an Account".

6. Isi formulir yang ditampilkan dengan lengkap.

7. Klik "Next".

8. Konfirmasi informasi yang diisi.

9. Klik "Accept".

10. Verifikasi alamat email yang didaftarkan.

11. Konfirmasi verifikasi di konsol game.

Setelah memiliki akun PlayStation Network, Anda dapat berlangganan PS Plus dengan langkah-langkah berikut:

1. Pilih PlayStation Plus dari layar utama PS4 atau PS5.

2. Pilih opsi "Beli Langganan".

3. Pilih jenis langganan yang diinginkan.

4. Lakukan pembayaran melalui metode yang tersedia.

5. Langganan akan diperpanjang secara otomatis, jadi pastikan untuk membatalkannya sebelum masa berlangganan berakhir jika tidak ingin diperpanjang otomatis.

STORE PLAYSTATION

