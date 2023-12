Bambang Pramujati Terpilih Sebagai Rektor ITS Periode 2024-2029

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bambang Pramujati terpilih sebagai Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) periode 2024-2029 yang baru. Ia terpilih lewat proses pemilihan, mulai dari penjaringan, aspirasi sivitas akademika hingga rapat pleno Majelis Wali Amanat (MWA).

Ketua MWA ITS Mohammad Nuh mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan pemungutan suara MWA ITS terhadap tiga calon rektor yang telah tersaring sebelumnya di tingkat Senat Akademik ITS. Dari total 23 hak suara yang mencakup suara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bambang Pramujati yang berasal dari Departemen Teknik Mesin memperoleh 15 suara.

Dua carek lainnya, Agus Muhammad Hatta dari Departemen Teknik Fisika dan Machsus dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil masing-masing mendapatkam 6 dan 1 suara.

Nuh mengatakan meski keputusan akhir diambil melalui pemungutan suara, hasil yang didapatkan tetap selaras dengan mufakat atas harapan untuk memajukan ITS. Menurut dia, setiap tahapan proses dalam ajang demokrasi ITS ini telah berjalan sesuai dengan asas pilrek.

“Mulai dari kebersamaan, transparansi dan akuntabel, meritokrasi, hingga musyawarah untuk mufakat,” kata Nuh dilansir laman ITS, Sabtu, 23 Desember 2023.

Nuh menjelaskan serangkaian tahap pilrek telah dimulai sejak Agustus 2023. Rangkaian tersebut dimulai dari sosialisasi, kemudian tahap penjaringan aspirasi 20 pendaftar bakal calon rektor (bacarek), penyaringan lima bacarek, penyaringan tiga carek, hingga pemungutan akhir rektor terpilih. Dalam seluruh tahapan ini, Nuh mengapresiasi partisipasi dan antusiasme sivitas akademika ITS yang turut menjadi faktor kunci keberhasilan pilrek ITS periode ini.

Rektor ITS terpilih nantinya akan mulai melaksanakan tugasnya mulai April 2024. Nuh berharap regenerasi ITS ini akan terus berjalan dengan baik dan akan menjadi jalan untuk menuju ITS yang lebih baik lagi. “Tentunya untuk kemajuan ITS dan kemajuan bangsa Indonesia,” ujarnya.

