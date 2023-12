5 Kampus dengan Prodi Teknik Terbaik di Indonesia, ada ITS hingga Undip

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - EduRank mengurutkan peringkat universitas terbaik di Indonesia tahun 2023 berdasarkan kinerja penelitian di bidang teknik. Penilaian ini berdasarkan 1,3 juta kutipan yang diterima oleh 805 ribu makalah akademis yang dibuat 75 universitas di Indonesia.

Pada pemeringkatan ini, Institut Teknologi Bandung atau ITB menempati posisi pertama. Bagaimana selengkapnya?

1. ITB

Pada skala Asia, ITB menempati peringkat 267 dan peringkat 849 di seluruh dunia. Kampus negeri yang telah berdiri sejak1959 ini memiliki sejumlah program studi atau prodi teknik. Baik itu di tingkat sarjana, maupun do tingkat pascasarjana, baik di fakultas maupun sekolah yang dimiliki ITB.

ITB mempunyai prodi Teknik Geodesi dan Geomatika, Teknik Geologi, Teknik Dirgantara, Teknik Material, Teknik Mesin, Teknik Geofisika, Teknik Metalurgi, Teknik Perminyakan, Teknik Pertambangan, Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Teknik Kelautan, serta Teknik Lingkungan. Kemudian ada prodi Teknik Sipil, Teknik Bioenergi dan Kemurgi, Teknik Fisika, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Pangan, Teknik Biomedis, Teknik Elektro, Teknik Telekomunikasi, hingga Teknik Tenaga Listrik.

2. Universitas Indonesia (UI)

UI menjadi kampus terbaik nomor dua dalam daftar kampus terbaik di Indonesia pada bidang teknik tahun 2023. Pada skala Asia, UI mendapatkan peringkat 333 dan peringkat 1.000 di dunia. Kampus dengan khas almamater kuning ini telah menyediakan pendidikan sejak tahun 1950.

UI membuka sejumlah prodi teknik bagi para mahasiswa yang berminat pada bidang teknik. Mulai dari tingkat sarjana hingga pascasarjana. Pada tingkat sarjana reguler, ada prodi Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, Teknik Elektro, Teknik Komputer, Teknik Industri, Teknologi Bioproses, Teknik Metalurgi, Teknik Arsitektur Interior, dan Teknik Kimia. Sedangkan pada tingkat sarjana kelas internasional, ada prodi Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Metalurgi dan Material, Teknik Kimia, dan Arsitektur.

Pada tingkat magister, ada prodi Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Elektro, Teknik Metalurgi dan Material, Teknik Arsitektur, Teknik Industri, Teknologi Biomedis, Manajemen Integritas Material, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Lingkungan, hingga Teknik Sistem Energi. Sementara itu, UI juga menawarkan prodi S3 Arsitektur dalam fakultas tekniknya.

3. Universitas Gadjah Mada (UGM)

UGM mendapatkan peringkat 388 sebagai kampus teknik terbaik di Asia versi EduRank tahun 2023. Sedangkan pada skala dunia, UGM mendapatkan peringkat 1.121. Kampus yang berpusat di Bulaksumur, Daerah Istimewa Yogyakarta ini telah memberikan layanan pendidikan sejak tahun 1949 silam.

Fakultas Teknik UGM menawarkan sejumlah prodi teknik bagi para mahasiswa, mulai dari tingkat sarjana hingga pascasarjana dan profesi. Pada tingkat sarjana, UGM menawarkan prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Arsitektur, Teknik Sumber Daya Air, Teknologi Informasi, Teknik Sipil dan Lingkungan, Teknik Nuklir, hingga Teknik Mesin. Lalu, ada prodi Teknik Kimia, Teknik Infrastruktur Lingkungan, Teknik Industri, Teknik Geologi, Teknik Geodesi, Teknik Fisika, Teknik Elektro, dan Teknik Biomedis.

Pada tingkat magister, UGM mempunyai prodi Teknik Sipil, Teknik Sistem, Teknologi Informasi, Teknik Pengendalian Pencemaran Industrial, Arsitektur, Perencanaan Wilayah dan Kota, serta Rancang Kota. Kemudian ada prodi Sistem dan Teknik Transportasi, Teknik Elektro, Teknik Fisika, Teknik Geologi, Teknik Geomatika, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Mesin, dan Teknik Pengelolaan Bencana Alam. UGM juga membuka prodi Arsitektur, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Elektro, Teknik Geomatika, Teknik Geologi, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Industri, dan Teknik Sipil bagi mahasiswa S3. Selain itu, ada prodi Pendidikan Profesi Arsitek dan Pendidikan Profesi Insinyur untuk tingkat profesi.

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Undip berada pada peringkat 480 di Asia dan peringkat 1.299 di dunia sebagai kampus teknik terbaik tahun 2023 menurut lembaga EduRank. Kampus yang berada di Semarang, Jawa Tengah ini telah berdiri sejak tahun 1957 silam.

Kampus Undip memiliki fakultas teknik yang menyediakan berbagai prodi teknik pula. Pada tingkat sarjana, ada prodi Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Elektro, serta Perencanaan Wilayah dan Kota. Lalu, ada prodi Teknik Industri, Teknik Lingkungan, Teknik Perkapalan, Teknik Geodesi, Teknik Geologi, Teknik Komputer, serta international undergraduate program.

Untuk tingkat magister, Undip mempunyai prodi Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik dan Manajemen Industri, hingga Teknik Lingkungan. Sedangkan untuk tingkat doktoral, ada prodi Ilmu Teknik Sipil, Ilmu Arsitektur dan Perkotaan, Teknik Kimia, serta Teknik Mesin. Terakhir, ada prodi profesi insinyur.

5. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

ITS menempati peringkat 501 di Asia dan peringkat 1.344 di dunia dalam daftar kampus teknik terbaik tahun 2023. Kampus yang berada di Surabaya ini telah menyediakan layanan pendidikan bagi mahasiswa sejak tahun 1960 lalu. ITS memiliki delapan fakultas dan satu sekolah.

Sebagaimana namanya, kampus ini didominasi oleh prodi teknik atau teknologi. Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem ITS memiliki prodi Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Fisika, Teknik Sistem dan Industri, dan Teknik Material. Pada Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian terdapat prodi Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Lingkungan, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Geomatika, serta Teknik Geofisika.

Sementara itu, Fakultas Vokasi ITS memiliki prodi Teknik Infrastruktur Sipil, Teknik Mesin Industri, Teknik Elektro Otomasi, Teknik Kimia Industri, Teknik Instrumentasi, hingga Statistika Bisnis. Selain itu, ada prodi Teknik Perkapalan, Teknik Sistem Perkapalan, Teknik Kelautan, serta Teknik Transportasi Laut di Fakultas Teknologi Kelautan ITS. Kemudian, ITS juga punya prodi Teknik Elektro, Teknik Biomedik, Teknik Komputer, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan banyak prodi teknik lainnya.

