ITS Resmikan Produksi Perdana EVITS, Sepeda Motor Listrik Ramah Lingkungan

TEMPO.CO, Jakarta - Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau ITS meresmikan produksi perdana sepeda motor listrik EVITS pada 21 Desember 2023 lalu. Produk ini merupakan hasil kolaborasi PT ITS Tekno Sains dengan PT Panggung Electric Citrabuana. Peresmian produksi sepeda motor dengan dominasi warna putih ini menjadi wujud komitmen ITS untuk memberikan solusi energi yang bersih dan ramah lingkungan di Indonesia.

Rektor ITS Mochamad Ashari mengatakan bahwa kerja sama ini penting karena saat ini tugas perguruan tinggi tidak lagi sebatas mengajar. Akan tetapi lebih dari itu, perguruan tinggi juga perlu untuk mengimplementasikan karya inovasinya menjadi produk komersial dan dapat memberikan nilai ekonomi bagi seluruh pihak. Dalam hal ini, termasuk di antaranya masyarakat.

Ashari yakin bahwa kerja sama yang telah terjalin akan terus berkembang. Ia tak ragu dengan kualitas dari produk yang dihasilkan. “Kualitas dari PT Panggung Electric Citrabuana sudah tidak perlu diragukan lagi, bahkan sudah terbukti sejak saya berkuliah dahulu,” ucapnya.

Proses panjang dan tak mudah

Direktur PT ITS Tekno Sains I Ketut Gunarta menceritakan perjalanan panjang dengan penuh perjuangan yang dilewati hingga sampai pada titik ini. Ia menyebutkan, perjuangan yang mereka lalui tidaklah mudah. Pada awalnya, para peneliti PT ITS Tekno Sains bersama PT Panggung Electric Citrabuana melakukan berbagai riset. Tahap ini memakan waktu hingga hampir satu tahun hingga sepeda motor listrik EVITS mampu menjawab berbagai kebutuhan konsumen.

Berangkat dari berbagai proses tersebut, lahirlah generasi pertama EVITS yang bernama EVITS TS-1. EVITS adalah sepeda motor listrik yang dilengkapi dengan desain ergonomis dan kemampuan akselerasi yang baik. Dengan demikian, sepeda motor ini memberikan kenyamanan bagi pengendaranya. Selain itu, kendaraan ini juga dilengkapi dengan baterai yang mampu bertahan hingga jarak tempuh 60 kilometer.

Tidak sampai di situ, Gunarta menyampaikan bahwa saat ini, PT ITS Tekno Sains juga tengah mengembangkan tiga tipe motor listrik lain. Kini, ketiga tipe motor listrik tersebut sudah memasuki tahap pengembangan awal. “Ketiganya direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2024 nanti,” kata dia.

Direktur PT Panggung Electric Citrabuana Win Winarjadi menyatakan, perusahaannya senang dapat menjadi bagian dari supply management dalam produksi EVITS. Ia juga bangga dapat menghadirkan produk yang ramah lingkungan kepada masyarakat. “Semoga kerja sama ini dapat berdampak baik bagi nusa, bangsa, serta kita semua.”

