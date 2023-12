Mahasiswa Indonesia Penghargaan Student of The Year di Universitas Rusia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa asal Payakumbuh, Sumatera Barat M. Indre Wanof berhasil menjadi Student of The Year di Moscow State University of Technology STANKIN, Rusia. Indre memiliki harapan untuk mengharumkan nama Indonesia di Rusia dan mendedikasikan prestasinya kepada sang ayah yang telah wafat pada 2023.

"Keberhasilan ini menjadi simbol perjuangan dan penghormatan bagi ayah," ujar Indre dalam rilis Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia) yang diterima di Jakarta, Ahad, 24 Desember 2023.

Prestasi Indre diakui berkat kontribusi dalam kegiatan menjadi sukarelawan, kepemimpinan dalam organisasi kampus, serta pencapaian akademik yang tinggi sepanjang tahun 2023 yang diraihnya melalui kerja keras dan dedikasi.

Sementara itu Rektor Universitas STAKIN Vladimir Valeryevich Serebryany memberikan apresiasi atas keberhasilan Indre.

"Untuk mendapatkan penghargaan ini 100 kali lebih sulit bagi mahasiswa asing karena kendala bahasa yang mewajibkan mereka menggunakan bahasa Rusia di setiap kegiatan kuliah dan organisasi. Juga perbedaan budaya belajar dan pola pikir antara orang asing dan Rusia," ujar Serebryany.

Universitas Moscow State University of Technology STANKIN adalah salah satu universitas terkemuka di Rusia yang terkenal dengan program akademik dan penelitiannya yang inovatif.

Para alumni STANKIN di antaranya menjabat di pemerintahan Rusia seperti Mikhail Mishushtin yang menjabat sebagai Perdana Menteri Rusia saat ini dan Dmitry Chernyshenko yang menjadi Wakil Perdana Menteri.

Indre berharap keberhasilannya dapat menjadi motivasi bagi seluruh pelajar Indonesia untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun. "Tetap semangat dengan tekad tak tergoyahkan untuk dapat meraih apa yang diimpikan, tanpa melihat asal seseorang," ujarnya.

