Deretan Prodi di Unpad Ini Telah Terakreditasi Internasional, Apa Saja?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah program studi atau prodi di Universitas Padjadjaran (Unpad) telah terakreditasi secara internasional. Akreditasi itu diperoleh mulai dari Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow 21st Century Organization (ABEST21), Royal Society Chemistry (RSC), Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA), serta Institute of Marine Engineering, Science, and Technology (IABEE).

Kemudian, ada juga dari Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE), Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs (AQAS), hingga ASIIN. Lantas, prodi Unpad apa saja yang telah mendapatkan akreditasi internasional? Unpad telah mencatat daftar prodinya yang mengantongi akreditasi internasional per Desember 2023.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Baca Juga: Mahasiswa Unesa Ini Raih Hattrick Juara 1 Kompetisi Taekwondo Nasional dan Internasional

1. S1 Akuntansi (ABEST21)

2. S1 Ilmu Ekonomi (ABEST21 dan FIBAA)

3. S1 Manajemen (ABEST21)

4. S1 Ekonomi Islam (ABEST21 dan FIBAA)

5. S1 Bisnis Digital (ABEST21)

6. S2 Ilmu Ekonomi (ABEST21 dan FIBAA)

7. S2 Ilmu Manajemen (ABEST21)

8. S2 Akuntansi (ABEST21)

9. S2 Ekonomi Terapan (ABEST21 dan FIBAA)

10. S2 Manajemen (ABEST21)

11. S2 Manajemen Keuangan Mikro Terpadu (ABEST21)

12. S3 Ilmu Ekonomi (ABEST21 dan FIBAA)

13. S3 Ilmu Akuntansi (ABEST21)

14. S3 Ilmu Manajemen (ABEST21).

Fakultas Hukum

1. S1 Ilmu Hukum (FIBAA)

2. S2 Ilmu Hukum (FIBAA)

3. S3 Ilmu Hukum (FIBAA).

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

1. S1 Kimia (RSC)

2. S1 Teknik Informatika (IABEE)

3. S1 Teknik Elektro (IABEE).

Fakultas Psikologi

1. S1 Psikologi (FIBAA)

2. Psikologi Profesi (FIBAA)

3. S2 Psikologi (FIBAA)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. S3 Psikologi (FIBAA).

Fakultas Ilmu Komunikasi

1. S1 Ilmu Komunikasi (AQAS)

2. S1 Jurnalistik (AQAS)

3. S1 Hubungan Masyarakat (AQAS)

4. S1 Manajemen Komunikasi (AQAS)

5. S1 Perpustakaan dan Sains Informasi (AQAS)

6. S2 Ilmu Komunikasi (AQAS)

7. S3 Ilmu Komunikasi (AQAS).

Fakultas Farmasi

1. S1 Farmasi (ASIIN)

2. Profesi Farmasi (ASIIN)

3. S2 Farmasi (ASIIN)

4. S2 Farmasi Klinik (ASIIN)

5. S3 Farmasi (ASIIN).

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

1. S1 Perikanan (ASIIN)

2. S1 Ilmu Kelautan (ASIIN dan IMarEST)

3. S1 Perikanan Kampus Pangandaran (ASIIN)

4. S2 Konservasi Laut (ASIIN)

5. S2 Ilmu Perikanan (ASIIN).

Sekolah Pascasarjana

1. S2 Ilmu Lingkungan (AQAS)

2. S3 Ilmu Lingkungan (AQAS).

Demikian daftar prodi di Unpad yang telah terakreditasi atau diakui secara internasional. Mulai dari jenjang sarjana, magister, doktoral, hingga profesi.

Pilihan Editor: Biaya Kuliah S1 Termurah di Undip, Ada di 5 Fakultas Ini