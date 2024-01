Laptop Baru Asus Punya Dua Layar dan Keyboard yang Dapat Dilepas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Asus kembali dengan Zenbook Duo baru, perangkat terbaru dalam jajaran laptop layar ganda. Namun alih-alih menyertakan layar sekunder kecil di atas keyboard laptop ini seperti Duo sebelumnya, versi yang diperbarui untuk tahun 2024 memiliki dua layar berukuran sama 14 inci.

Keduanya OLED, dengan resolusi hingga 2880 x 1800, rasio aspek 16:10, dan kecepatan refresh maksimum 120Hz, sebagaimana dilaporkan The Verge, 10 Januari 2024.

Ini adalah pendekatan yang mirip dengan yang diambil Lenovo dengan Yoga Book 9i layar ganda tahun lalu, meskipun dengan beberapa penyesuaian. Seperti Lenovo, Asus memberi Anda pilihan untuk mengetik di layar sentuh bawah melalui keyboard virtual atau dengan menggunakan keyboard Bluetooth fisik yang dapat dilepas. Namun yang berbeda adalah keyboard Asus memiliki trackpad bawaan, sehingga Anda tidak perlu menggunakannya bersamaan dengan trackpad di layar.

Asus membayangkan Anda menggunakan Zenbook Duo baru dalam beberapa konfigurasi berbeda. Ada mode laptop standar, di mana layar bawah seluruhnya ditutupi oleh keyboard dan trackpad tradisional. Atau Anda dapat meletakkan keyboard di meja Anda dan mengatur dua layar secara vertikal untuk mode “Layar Ganda” atau secara horizontal untuk mode “Desktop”.

Terakhir, ada mode “Berbagi”, yang mengharuskan Anda melepaskan keyboard sepenuhnya dan meletakkan laptop di permukaan datar dengan kedua layar menghadap ke atas dan menjauhi satu sama lain, sehingga Anda dapat berbagi pekerjaan dengan rekan kerja yang duduk di seberang meja.

Karena diluncurkan setahun lebih lambat dari kompetitornya, Asus Zenbook Duo juga dibekali dengan hardware yang lebih modern. Laptop ini didukung prosesor Intel Core Ultra 9 185H dan RAM 32GB, penyimpanan hingga 2TB, dan baterai 75Wh.

Konektivitasnya mencakup dua port Thunderbolt 4, port USB-A, output HDMI, dan jack 3,5 mm, dan laptop ini dapat digunakan dengan stylus Asus. Keyboard Bluetooth dirancang untuk dibawa di antara dua layar saat laptop tidak digunakan dan dapat mengisi daya dengan memasang pin pogo di tepi layar bawah.

Zenbook Duo (2024) hanyalah salah satu dari sekian banyak laptop Asus yang hadir di CES tahun ini. Selain itu, perusahaan juga memiliki laptop Vivobook baru, termasuk Vivobook Pro 15 OLED 15,6 inci, yang dapat dilengkapi dengan prosesor Intel Core Ultra 9 bersama dengan GPU Nvidia RTX khusus serta RAM hingga 24GB dan memori penyimpanan 2TB.

Asus juga memiliki laptop seri Vivobook S berukuran 15 dan 16 inci, yang juga tersedia dengan layar OLED dan hadir dengan pilihan prosesor Intel dan AMD terbaru tetapi tidak menyebutkan GPU khusus.

Terakhir, ada beberapa laptop gaming bermerek TUF, termasuk model TUF Gaming F16, A16, dan A15 baru. F16 memiliki prosesor Intel Core i7 13650HX dan GPU Nvidia RTX 4060, sedangkan A16 memberi Anda AMD Ryzen 9 7845HX dan RTX 4070. Keduanya memiliki pilihan layar LCD 16 inci 165Hz (meskipun resolusi pastinya bervariasi), hingga 32GB RAM, dan penyimpanan 2TB.

Sementara itu, TUF Gaming A15 yang lebih kecil tersedia dengan prosesor AMD Ryzen seri 8000 dengan GPU RTX 4070, layar LCD 2,5K 15 inci dengan kecepatan refresh 165Hz, RAM hingga 32GB, dan penyimpanan 2TB. Ketiga laptop tersebut dapat diupgrade dengan lebih banyak RAM dan penyimpanan.

Zenbook Duo (2024) diperkirakan dibanderol mulai dari US$ 1.499 di AS, sedangkan di Inggris dan Eropa harga mulai dari £1.699,99 dan €2.099,99. Sementara itu, di Inggris, seri Vivobook Pro 15 OLED dan Vivobook S masing-masing akan mulai dari £1,599,99 (sekitar US$ 2,034) dan £999,99 (sekitar US$ 1,271).

