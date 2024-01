Simak Ketentuan Lengkap Beasiswa Prioritas LPDP di UNSW Australia, Khusus Jenjang Doktoral

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP membuka program Beasiswa Prioritas tahun 2024. Beasiswa ini merupakan kesempatan mendaftar pendidikan doktoral pada bidang-bidang yang menjadi prioritas Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Beasiswa Prioritas LPDP-UNSW Program Doktor.

Pendaftar dapat membidik dua program sekaligus, yaitu beasiswa kolaborasi LPDP dan pada salah satu dari program Beasiswa Afirmasi, Targeted atau Umum tujuan luar negeri. Beasiswa Prioritas LPDP-UNSW Program Doktor dibuka bersamaan dengan program Beasiswa LPDP yang rutin. Penerimaan pendaftaran dimulai 11 Januari hingga 12 Februari 2024.

Beasiswa LPDP-UNSW Australia adalah bentuk kolaborasi antara LPDP dengan University of New South Wales di Australia. Melalui beasiswa ini, Indonesia pasang target untuk melahirkan calon doktor pada bidang energi terbarukan inovasi.

Beasiswa ini terbuka untuk Warga Negara Indonesia (WNI) serta yang berstatus sebagai PNS, TNI ataupun Polri. Biaya studi mahasiswa akan ditanggung selama maksimal 48 bulan.

Biaya apa saja yang ditanggung?

Pembiayaan untuk beasiswa ini meliputi dana pendidikan dan dana pendukung, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana pendidikan

Dana pendaftaran

Uang kuliah

Dana tunjangan buku

Dana penelitian tesis

Dana seminar internasional

Dana publikasi jurnal internasional.

2. Dana pendukung

Dana transportasi

Dana aplikasi visa

Dana asuransi kesehatan

Dana kedatangan

Dana hidup bulanan

Dana lomba internasional

Dana tunjangan keluarga

Dana darurat (jika diperlukan).

Persyaratan umum

Persyaratan umum calon pendaftar Beasiswa Prioritas LPDP-UNSW Program Doktor antara lain:

1. WNI.

2. Telah menyelesaikan studi jenjang magister.

3. Pendaftar yang telah menyelesaikan studi doktor atau S3 tidak diizinkan mendaftar.

4. Lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama. Jika belum ada, dapat melampirkan tangkapan layar pengajuan.

5. Pendaftar yang sedang menempuh studi atau on going dapat mendaftar dengan catatan berikut:

Mendaftar pada program studi (prodi) dan/atau perguruan tinggi tujuan yang berbeda dari yang sedang ditempuh.

Pendaftar yang lulus seleksi substansi wajib membuat dan menandatangani surat pengunduran diri kepada perguruan tinggi atas prodi yang sedang ditempuh. Surat tersebut disampaikan kepada LPDP paling lambat dua pekan setelah pengumuman lulus seleksi substansi.

Wajib menyerahkan surat pemberhentian resmi dari program studi atau perguruan tinggi sebelum menandatangani surat pernyataan penerima beasiswa.

Pendaftar yang lulus seleksi substansi dan tidak memenuhi ketentuan di atas, LPDP dapat membatalkan statusnya sebagai calon penerima beasiswa.

Jika pendaftar menyelesaikan studi dan mendapat gelar sebelum pengumuman seleksi substansi, maka LPDP dapat membatalkan statusnya sebagai calon penerima beasiswa.

6. Pendaftar yang pernah menempuh studi doktoral namun tidak menyelesaikan, dapat mendaftar Beasiswa LPDP, namun harus melampirkan surat pemberhentian atau sejenisnya sebagai mahasiswa

7. Melampirkan surat rekomendasi yang diterbitkan paling lama satu tahun di bulan yang sama dengan waktu pendaftaran beasiswa. Surat rekomendasi dapat disampaikan secara daring ataupun luring.

8. Pendaftar berstatus PNS dan CPNS wajib melampirkan surat usulan atau surat rekomendasi minimal dari pejabat setingkat eselon II bidang pembinaan/pengembangan SDM. Surat berisi rekomendasi untuk mengikuti Beasiswa LPDP dengan mencantumkan nama lengkap serta nomor induk pegawai pendaftar.

9. Pendaftar PNS berstatus PNS dengan jabatan fungsional sebagai peneliti, perekayasa, medis, paramedis, atau pendidik harus mengunggah SK jabaran terakhir atau SK kenaikan pangkat terakhir atau sejenisnya.

10. Pendaftar berstatus prajurit TNI wajib melampirkan surat usulan atau surat rekomendasi minimal dari pejabat bidang pembinaan SDM pada Mabes TNI/AD/AL/AU yang ditujukan kepada LPDP.

11. Pendaftar berstatus anggota Polri wajib melampirkan surat usulan atau surat rekomendasi minimal dari pejabat bidang pembinaan SDM pada Mabes Polri kepada LPDP saat pendaftaran beasiswa.

12. Memilih perguruan tinggi tujuan dan prodi sesuai dengan ketentuan LPDP.

13. Beasiswa hanya diperuntukkan bagi kelas reguler atau kelas lain yang ditetapkan oleh LPDP.

14. Menyetujui surat pernyataan dalam laman pendaftaran beasiswa.

15. Menulis profil diri termasuk riwayat pendidikan yang tidak diselesaikan pada laman pendaftaran.

16. Menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pascastudi, dan rencana kontribusi di Indonesia.

17. Menulis proposal penelitian.

18. Jika memiliki publikasi ilmiah, prestasi kejuaraan atau non-kejuaraan, dan pengalaman organisasi, maka dapat diunggah ketika mendaftar.

Persyaratan khusus

Tak hanya persyaratan umum, calon pendaftar harus memenuhi persyaratan khusus di antaranya:

1. Beasiswa hanya untuk program doktor UNSW di Australia.

2. Pendaftaran harus dilakukan pada UNSW sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

3. Bagi masyarakat umum, syarat usia maksimal adalah 40 tahun pada 31 Desember di tahun pendaftaran. Sementara bagi pendaftar PNS, maksimal berusia 42 tahun dan maksimal 47 tahun bagi PNS dengan jabatan fungsional peneliti, perekayasa, medis, paramedis, atau pendidik. Apabila berstatus sebagai prajurit TNI atau Polri, maka syarat usia maksimal adalah 45 tahun.

4. Mengunggah dokumen IPK pada jenjang studi magister setidaknya 3,25 pada skala 4,00 atau yang setara, dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau legalisasi.

5. Khusus pendaftar jenjang doktor dari program magister tanpa IPK, wajib mengunggah surat keterangan dari perguruan tinggi asal bersama transkrip nilai.

6. Mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang diterbitkan paling lambat dua tahun terakhir dari tahun pendaftaran beasiswa.

7. Melampirkan surat rekomendasi dari akademisi atau tokoh masyarakat.

8. Harus mendaftar pada perguruan tinggi tujuan studi yang ditentukan.

Dokumen persyaratan

Apa saja dokumen yang harus disiapkan calon mahasiswa doktor Beasiswa Prioritas LPDP-UNSW?

1. Biodata Diri

2. Kartu Tanda Penduduk

3. Pindaian ijazah S2 atau surat Keterangan lulus.

4. Surat pemberhentian sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi bagi yang tidak menyelesaikan studi master.

5. Pindaian transkrip nilai S2.

6. Dokumen penyetaraan ijazah dari atau tangkapan layar pengajuan.

7. Dokumen konversi IPK atau tangkapan layar pengajuan.

8. Sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku.

9. Surat rekomendasi dari akademisi atau tokoh masyarakat.

10. Surat usulan dari pejabat bidang SDM untuk pendaftar PNS/TNI/Polri.

11. Surat pernyataan pada laman pendaftaran saat akan melakukan submit.

12. Profil diri pada formulir pendaftaran daring.

13. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana pascastudi, serta rencana kontribusi di Indonesia.

14. Proposal penelitian.

15. Publikasi ilmiah, prestasi kejuaraan atau non-kejuaraan, dan pengalaman organisasi.

16. SK jabatan terakhir bagi PNS dengan jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan.

Daftar prodi yang dibuka

1. Applied Geology

2. Geology

3.Biochemistry & Molecular Genetics

4. Bioinformatics

5. Biological Science

6. Biotechnology

7. Climate Science

8. Food Science & Technology

9. Anatomy

10. Chemistry

11. Geography

12. Mathematics

13. Microbiology and Immunology

14.Physics

15. Physiology & Pharmacology

16. Aviation

17. Biomedical Engineering

18. Chemical Engineering

19. Civil and Environmental Engineering

20. Civil Engineering

21. Computer Science and Engineering

22. Electrical Engineering

23. Geospatial Engineering

24. Industrial Chemistry

25. Mechanical and Manufacturing Engineering

26. Mining Engineering

27. Petroleum Engineering

28. Environmental Management

29. Information Systems, Technology and Management

30. Information Systems

31. Art, Design and Media

32. Creative Practice.

