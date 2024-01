UGM Jadi Kampus Teratas Tujuan Penerima Beasiswa LPDP Program Double Degree 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi perguruan tinggi teratas tujuan program double degree/joint degree bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 2024.

“UGM jadi kampus tertinggi di Indonesia sebagai tujuan penerima beasiswa program double degree/joint degree LPDP. Ini menunjukkan bahwa antusiasme program studi dan mahasiswa UGM siap mengikuti program ini,” kata Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, dilansir dari situs UGM pada Kamis, 18 Januari 2024.

Baca Juga: UGM dan MIT Kerja Sama Bangun Ekosistem Kewirausahaan Berbasis Inovasi

Ia menyebutkan bahwa melalui program double degree dan joint degree ini mendukung UGM dan Indonesia dalam arena akademik di dunia. Karenanya, ia berharap ke depan jumlah program studi dan mahasiswa UGM yang mengikuti program ini bisa semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pada tahun ini, LPDP membuka tiga skema beasiswa program double degree/joint degree yakni program afirmasi (daerah afirmasi, putra putri Papua, penyandang disabilitas,prasejahtera), program targeted (PNS/TNI/Polri), dan program umum (reguler, parsial).

Pendaftar program ini dapat memilih program studi dan perguruan tinggi dalam daftar LPDP. Berdasarkan panduan resmi LPDP, pendaftar beasiswa regular dan parsial memiliki 131 pilihan program double degree/joint degree.

Selanjutnya, pendaftar beasiswa targeted untuk PNS/TNI/POLRI memiliki 140 pilihan program double degree/joint degree. Sedangkan pendaftar beasiswa afirmasi memiliki pilihan 160 program double degree/joint degree.

“Di UGM ada sebanyak 85 prodi yang menjadi tujuan program double degree atau joint degree bagi pendaftar beasiswa regular dan parsial. Lalu pada beasiswa targeted sebanyak 88 prodi dan beasiswa afirmasi ada sebanyak 92 prodi,”j elas Wening.

Sebagai contoh dengan beasiswa regular dan parsial pada program double degree/joint degree, mahasiswa S2 Manajemen UGM bisa menempuh studi di Master of Commerce, The University of Queensland, Australia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian dengan beasiswa targeted, dalam satu periode studi para PNS, TNI, dan Polri bisa menempuh kuliah di S2 Perencanaan Wilayah dan Kota UGM dan Master of Scince in Enviromental and Infrastructure, University of Gronigen, Belanda.

Lalu, dengan beasiswa afirmasi, mahasiswa bisa menempuh studi di S2 Teknik Pertanian UGM dan di Master of Agricultural Science, Kyoto University, Jepang sekaligus dalam satu periode studi. Untuk daftar lebih lengkap perguruan tinggi dan prodi tujuan program double degree/joint degree dapat diakses melalui laman lpdp.kemenkeu.go.id.

Program double degree merupakan skema yang dilaksanakan untuk mendapatkan dua gelar akademis (double degree) sekaligus dalam satu priode studi dari dua perguruan tinggi yang berbeda dari dalam negeri dan luar negeri.

Sementara program joint degree adalah skema kerja sama antara dua perguruan tinggi dari dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan untuk mendapatkan satu gelar (joint degree) akademis dalam satu periode.

Program ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang akan mendaftar pada jenjang magister dan doktor untuk program studi dengan skema studi double degree dan joint degree. Untuk pendaftaran tahap 1 LPDP dibuka 11 Januari sampai 12 Februari 2024 dan tahap 2 dibuka 19 Juni sampai 18 Juli 2024.

Pilihan Editor: Wacana Dana LPDP Disetop, Ini Kata Kemendikbud