Profil Singkat Lulusan IPB mulai SBY, Bayu Krisnamurthi, Tri Mumpuni, Siti Nurbaya hingga Felix Siaw

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Institut Pertanian Bogor atau IPB merupakan salah satu kampus ternama yang menghasilkan banyak tokoh di negeri dari pejabat negara, politikus, dan publik figur lainnya.

Berikut daftar alumni IPB dengan berbagai macam latar belakang

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jumat, 5 Maret 2021. SBY merespons KLB Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

1. Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merupakan presiden republik indoensia yang kelima dan menjabat selama dua periode sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Ia mengambil gelar doktor pada 2004 dengan bidang ekonomi pertanian.

Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pensiunan militer dengan pangkat Jendral TNI yang berhenti dalam karir militernya setelah diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Sebelum menjadi seorang presiden, ia banyak ditugaskan dalam misi militer. Operasi Seroja di Timur – Timur adalah salah satunya. Ia ditugasnkan di dua periode yakni 1979-1980 dan 1986-1988. Banyak prestasi yang ia raih dalam penugasannya di militer ataupun di dunia politik sehingga ia pernah dicalonkan menjadi Penghargaan Perdamaian Nobel 2006 karena Gerakan Aceh Merdeka.

Tri Mumpuni Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA)

2. Tri Mumpuni

Tri Mumpuni merupakan ilmuan ternama yang lulus dari IPB pada 1990 dengan program studi Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian. The Royal Islamic Strategic Studies Center membarikan penghargaan pada Tri Mumpuni kedalam kategori he World 500 Most Influential Muslim 2021.

Tri Mumpuni dan suaminya berhasil untuk membuat dan merealisaskan pembangkit listrik mikrohidro pada desa-desa yang masih belum bisa dijangkau oleh PLN. Ia mengatakan tujuan utama dari Pembangunan tersebut adalah membangun potensi desa dan berdaya secara ekonomi.

Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar/Foto: Instagram/Siti Nurbaya Bakar

3. Siti Nurbaya

Pada era Jokowi-JK, Siti Nurbaya berperan sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK yang mana sejalur dengan pendidikannya yaitu Sarjana Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Ia lulus pada tahun 1979.

Rekam jejak pendidikan yang sudah ditempuh oleh Siti Nurbaya merupakan pilihan yang tepat karena ia sudah menempuh pendidikan terkait dengan kehutanan lingkungan seperti S2 International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC), Enschede, Belanda, dan lulus tahun 1988. Kemudian ia kembali melanjutkan pendidikan S3 di IPB yang berkolaborasi dengan Siegen University, Jerman.

Ustad Felix Siauw memberikan tausiah di Masjid Jami An Nashru, Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara. 25 November 2017. Maria Fransisca.

4. Felix Siaw

Felix Siauw dikenal sebagai seorang ustaz asal Palembang, Sumatera Selatan. Melansir laman p2k.unhamzah.ac.id, namanya santer diperbincangkan pasca keputusan besarnya dengan menjadi seorang mualaf ketika duduk di bangku perkuliahan hingga memutuskan menjadi seorang ustad. Felix ternyata pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian jurusan Holtikultura, IPB.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. ANTARA/Sulthony Hasanuddin

5. Bayu Krisnamurthi

Bayu Krisnamurthi yang sekarang menjadi Direktur Utama Bulog adalah alumni IPB pada 1987 dengan program studi Agribisnis. Ia pernah menjadi wakil menteri perdagangan cabinet Indonesia Bersatu jilid II dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Karir awalnya dimulai dengan mengabdi pada kampusnya yaitu menjadi dosen di Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University pada 1988. Kemudian ia juga menlanjutkan studinya di kampus yang sama dengan program studi Ekonomi Pertanian IPB University.

Tidak hanya itu, Bayu Krisnamurthi juga melakukan pengabdian lain terhadapkampus IPB dengan cara menjadi Direktur Eksekutif Pusat Studi Pembangunan IPB University sejak 2000-2005 dan Direktur Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB University tahun 2005-2006.

ADINDA ALYA IZDIHAR I NAOMY A. NUGRAHENI

Pilihan Editor: Profil Rektor IPB Arif Satria Panelis Debat Pilpres 2014, 2019, dan 2024