Kolaborasi dengan Corning, Layar Samsung Galaxy S24 Tahan Gores dan Antiredup

TEMPO.CO, Jakarta - Samsung telah merilis ponsel seri Galaxy S24, yang memiliki fitur kecerdasan buatan atau AI menonjol dibanding produk Samsung lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun, tidak hanya fitur AI yang diusung ponsel ini, namun juga pada teknologi layarnya.

Samsung berkolaborasi dengan Corning Incorporated untuk produksi layar di seri Galaxy S24. Ponsel tersebut hadir dengan tampilan layar yang lebih sempurna, sebab layar tidak akan redup bila dilihat di bawah terik matahari.

Layar seri Galaxy S24 memakai corning gorilla glass yang mampu melindungi ponsel dan membuat permukaan layar lebih mudah memantulkan cahaya.

EVP and Head of the Mechanical Samsung Electronics, Kwangjin Bae, mengatakan layar corning gorilla glass yang dimiliki Samsung bekerja sama dengan Corning Incorporated. Tujuannya untuk mendorong inovasi dan kemajuan yang signifikan di seri Galaxy S24.

"Corning gorilla glass membuat durabilitas smartphone jadi lebih kuat. Setiap orang yang menggunakan produk kami akan lebih percaya diri serta bebas dari rasa khawatir," kata Kwangjin dalam rilis yang diterima Tempo, Senin, 22 Januari 2024.

Kwangjin mengatakan teknologi yang terdapat di corning gorilla glass memungkinkan untuk permukaan layar lebih jelas tampilannya. Gorilla armor yang dimiliki teknologi tersebut turut mengurangi pantulan cahaya dari luar hingga 75 persen.

Pakai Pelapis dan Tahan Goresan

Tidak hanya di bagian kecerahan layar, Samsung Galaxy S24 dikatakan Kwangjin sangat optimal untuk menahan goresan, sebab di ponsel ini dilengkapi dengan kaca pelindung yang terbuat dari aluminosilikat.

Kwangjin mengklaim bahwa Samsung telah melakukan uji laboratorium dengan mereplikasi goresan-goresan mikro yang terjadi dalam aktivitas penggunaan sehari-hari. Hasilnya, gorilla armor tidak menunjukkan goresan dan dinyatakan tahan hingga empat kali lebih kuat dibanding ponsel lainnya.

"Gorilla armor mengandung rata-rata 25 persen bahan daur ulang yang telah divalidasi oleh UL Solutions. Gorilla armor menyatukan kecakapan riser dan teknik corning dengan desain yang berpusat pada aktivitas sehari-sehari pengguna," ucap Kwangjin.

Lebih lanjut, Kwangjin berpendapat bahwa hadirnya seri Galaxy S24 dengan layar yang kuat dibanding produk sebelumnya ini, adalah upaya Samsung menyambut konsumennya dalam momentum perayaan 50 tahun kerja sama dengan Corning Gorilla Glass.

"Inovasi terbaru ini secara bersamaan juga mengatasi kebutuhan esensial pengguna, sehingga dapat membawa pengalaman smartphone masa depan ke masa kini," kata Kwangjin.

