Game-game yang Rilis pada Mei 2024 di Berbagai Platform

TEMPO.CO, Jakarta - Ubisoft akan meluncurkan game tembak-menembak terbaru mereka, yang berjudul "XDefiant" pada 21 Mei 2024 untuk platform Xbox Series X|S, PlayStation 5, dan PC melalui Ubisoft Connect.

Menurut laporan yang dipublikasikan oleh Engadget pada hari Jumat, Ubisoft berencana untuk merilis versi pra-musim dari game ini enam minggu sebelum "XDefiant" memasuki musim pertamanya.

"Gim "XDefiant" pertama kali diumumkan oleh Ubisoft pada tahun 2021 dengan konsep permainan yang menekankan pertempuran berkelompok dan memperkenalkan kembali elemen-elemen dari waralaba gim Tom Clancy."

Pada periode pra-musim "XDefiant", akan ada 5 mode permainan yang tersedia, 14 peta, 24 senjata, dan 5 faksi yang dapat dipilih oleh pemain.

Pemain akan memiliki kesempatan untuk memilih faksi mereka sebelum memulai permainan, serta memilih senjata utama dan sekunder mereka, termasuk senapan serbu, senapan mesin ringan, sniper, dan granat.

Selain itu, pemain akan dapat menyesuaikan senjata mereka dengan menambahkan aksesori atau perlengkapan tambahan.

Setiap faksi dalam gim memiliki dua kemampuan aktif, satu buff pasif, dan kemampuan khusus yang berbeda-beda. Kemampuan ini harus diisi selama permainan untuk diaktifkan.

Sebagai contoh, faksi Libertad memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, sementara faksi Cleaners memanfaatkan api untuk menyerang lawan mereka.

Faksi Echelon memiliki kemampuan untuk melacak musuh dengan menggunakan teknologi canggih, sementara faksi Phantom dapat memblokir serangan musuh.

Selain itu, faksi DedSec memiliki keahlian khusus dalam meretas sistem keamanan. Setelah musim pertama gim "XDefiant" diluncurkan, Ubisoft berencana untuk menambahkan 4 faksi, 12 senjata, dan 12 peta baru yang akan tersedia bagi para pemain.

Menurut peta jalan gim yang dirilis oleh Ubisoft, dalam tahun pertama, "XDefiant" akan mengeluarkan empat musim baru, di mana setiap musim akan membawa konten baru yang menarik bagi para pemain.

Daftar Game yang Rilis Mei 2024

2 Mei:

- Homeworld: Vast Reaches (Quest)

- Smalland: Survive the Wilds VR (Quest)

- Surmount (Switch, PC)

3 Mei:

- Cyber Citizen Shockman 3: A Princess from Another World (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch)

4 Mei:

- Spy Guy Hidden Objects Deluxe Edition (Switch, PC)

6 Mei:

- Hades 2 (PC early access)

- Plushie From The Sky (PC)

Game Hades 2. One Sport

7 Mei:

- Nancy Drew: Mystery of the Seven Keys (PC)

- Prison Architect 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

8 Mei:

- V Rising (PC)

9 Mei:

- Animal Well (PS5, Switch, PC)

- Crow Country (PS5, PC)

- Little Kitty, Big City (Switch, Xbox Series X|S, PC)

13 Mei:

- Homeworld 3 (PC)

14 Mei:

- Dread Delusion (PC)

- Neptunia Game Maker R:Evolution (PS5, PS4, Switch)

- Braid: Anniversary Edition (PS5, PS4, Switch, PC, Netflix)

15 Mei:

- Baladins (PC)

- Braid Anniversary Edition (Xbox Series X|S, Xbox One)

- Men of War 2 (PC)

- Mullet MadJack (PC)

- Touhou Genso Wanderer -Foresight- (PC)

16 Mei:

- Arcadia: Colony (Switch, PC)

- Lorelai and the Laser Eyes (Switch, PC)

- Read Only Memories: Neurodiver (Xbox Series X|S, PS5, Switch, PC)

- Gestalt: Steam & Cinder (PC)

21 Mei:

- Paper Trail (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

- Senua's Saga: Hellblade 2 (Xbox Series X|S, PC)

- System Shock (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One)

- XDefiant (PS5, Xbox Series X|S, PC)

23 Mei:

- Paper Mario: The Thousand-Year Door (Switch)

- Rocket Rumble (PlayStation, Xbox, PC)

- Ships at Sea (PC)

- The Tribe Must Survive (PC)

- Warno (PC)

- Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord (PC, Switch, Xbox, PlayStation)

- World of Goo 2 (Switch, PC)

24 Mei:

- SunnySide (PC)

27 Mei:

- Ultimate Godspeed (PC)

28 Mei:

- Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling (Switch)

- MultiVersus (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

- Old World (PC)

- Reus 2 (PC)

30 Mei:

- Astor: Blade of the Monolith

- Skald: Against the Black Priory (PC)

31 Mei:

- F1 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

- Nightmare Kart (PC)

