Berbeda dengan Fitur Sebelumnya, Samsung Galaxy S24 Rilis Fitur Baru AI

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Secara tampilan, Samsung Galaxy S24 Ultra tidak menunjukkan banyak perbedaan dengan pendahulunya, Samsung Galaxy S23, yang telah dirilis pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Samsung Galaxy S24 Ultra menyajikan berbagai fitur canggih yang mengandalkan teknologi Kecerdasan Buatan atau AI (artificial intelligence).

Bahkan, Samsung telah menetapkan nama "Galaxy AI" untuk keluarga Galaxy S24 ini karena ponsel ini banyak mengadopsi teknologi AI yang canggih.

Penjelasan ini menyiratkan bahwa pengguna yang membeli Galaxy S24 saat ini dapat menikmati akses gratis ke fitur Galaxy AI selama dua tahun. Namun, tampaknya mulai tahun 2026, pengguna mungkin harus membayar untuk menggunakan fitur-fitur ini.

Galaxy AI sendiri mengandalkan sistem yang berjalan di perangkat (on device) dan di cloud (on cloud). Kemungkinan besar, fitur yang bergantung pada AI on cloud akan menjadi layanan berbayar karena operasionalnya yang memerlukan server, yang penggunaannya melibatkan biaya.

Sederet Fitur AI yang Tersemat di Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Ultra dilengkapi dengan fitur pencarian cepat bertenaga AI yang memungkinkan pengguna untuk menyertakan objek atau teks di layarnya. Selain itu, ponsel ini memiliki kemampuan identifikasi produk, membaca teks dalam konten visual, dan menerjemahkan secara langsung berbasis AI untuk konten lisan maupun tulisan.

Fitur terjemahan langsung pada Samsung Galaxy S24 Ultra memungkinkan pengguna untuk melihat hasil terjemahan secara instan selama percakapan, meningkatkan kemudahan komunikasi dengan dukungan untuk berbagai bahasa. Galaxy S24 Ultra juga menyediakan tiga asisten AI untuk mempermudah pengguna dalam beraktivitas menggunakan ponsel ini.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu asisten tersebut adalah asisten obrolan, yang dapat menerjemahkan pesan secara instan dengan berbagai bahasa tanpa perlu melakukan copy-paste. Selanjutnya, terdapat asisten catatan yang mampu merangkum informasi dengan tepat sesuai instruksi pengguna, menciptakan catatan yang lebih terstruktur dan ringkas.

Transcript Assist menggunakan Speech-to-Text AI untuk memudahkan pengetikan, rangkuman, dan terjemahan dari rekaman suara, bahkan dalam situasi dengan banyak pembicara. Galaxy S24 Series juga mencatat prestasi sebagai smartphone pertama yang dilengkapi dengan Circle to Search with Google, membawa pengalaman pencarian online menjadi lebih intuitif dengan memahami gestur pengguna.

Selain itu, Samsung juga menawarkan fitur Circle to Search dengan Google pada Galaxy S24 Series, memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pencarian. Fitur ini dapat diaktifkan dengan gestur sederhana, yaitu dengan menahan tombol beranda dan melakukan lingkaran, garis bawah, sorotan, atau tekan pada elemen apa pun di layar Galaxy S24 Series. Dengan cara ini, pengguna dapat melihat hasil pencarian yang relevan dan informatif untuk membantu kebutuhan mereka.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | ALIF ILHAM FAJRIADI | OTOINFO | ANTARANEWS

Pilihan editor: Fitur AI Samsung Galaxy S24 Gratis Hingga 2025