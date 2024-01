5 Contoh Surat Lamaran Kerja Via Email Agar Dilirik HRD

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini mengirim lamaran pekerjaan dapat dilakukan melalui berbagai metode. Salah satunya mengirimkan surat lamaran kerja melalui email. Selain mudah, surat lamaran via email sangatlah efisien karena bisa dikirim dari berbagai lokasi tanpa adanya keterbatasan tempat.

Surat lamaran kerja via email tentunya berbeda dengan metode lama yang mengharuskan lamaran pekerjaan dikirim melalui pos atau diserahkan langsung ke kantor perusahaan yang dituju. Agar tidak salah membuatnya, berikut adalah 5 contoh surat lamaran kerja via email.

Contoh Surat Lamaran Kerja Via Email

1. Contoh Surat Lamaran Kerja Via Email yang Menarik

Subject: Lamaran Pekerjaan: (Posisi yang dilamar) - (Nama Anda)

Selamat pagi (Nama Penerima),

Saya menulis surat ini untuk melamar posisi sebagai (nama posisi yang dilamar) yang saya temukan di (tempat Anda menemukan lowongan). Setelah melihat lebih jauh profil perusahaan ini, saya merasa sangat yakin bahwa keterampilan dan pengalaman saya akan memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan perusahaan Anda.

Sebagai seorang profesional yang berkomitmen, saya telah berhasil membangun keterampilan yang kuat dalam (bidang yang berkaitan) selama (jumlah tahun) tahun terakhir. Pengalaman saya mencakup (jelaskan beberapa pencapaian atau proyek yang relevan) yang menunjukkan dedikasi saya terhadap inovasi, ketelitian, dan hasil yang berkualitas.

Saya tertarik dengan visi perusahaan Anda dalam (jelaskan aspek tertentu tentang perusahaan yang menarik perhatian Anda). Saya yakin bahwa kombinasi latar belakang saya yang unik dan semangat saya untuk (tujuan perusahaan) akan menjadikan saya aset berharga di tim Anda.

Dalam email ini, saya juga melampirkan CV yang berisi informasi lebih lanjut tentang pengalaman, keterampilan, dan pencapaian saya. Saya sangat berharap dapat berdiskusi lebih lanjut dalam wawancara untuk mengeksplorasi bagaimana saya dapat berkontribusi secara maksimal untuk (Nama Perusahaan).

Terima kasih atas kesempatan ini dan perhatian Anda terhadap lamaran saya. Saya berharap dapat menjadi bagian dari tim yang dinamis dan sukses di (Nama Perusahaan).

Salam hormat,

(Nama Anda)

(Informasi Kontak)

2. Contoh Surat Lamaran Via Email Fresh Graduate

Subject: Lamaran Pekerjaan: (Posisi yang dilamar) - (Nama Anda)

Kepada YTH. (Nama Penerima),

Selamat pagi,

Saya ingin menyampaikan ketertarikan saya dalam melamar posisi (posisi yang dilamar), sebagaimana diumumkan di situs karier perusahaan. Saya merupakan lulusan baru dari (Nama Universitas) dengan gelar (Gelar) dan memiliki IPK (nilai IPK).

Sebagai lulusan baru, saya memiliki kemampuan untuk belajar, dan dedikasi yang tinggi untuk berkembang dalam lingkungan kerja yang dinamis. Saya telah memperoleh pemahaman yang kuat dalam (bidang studi) selama masa studi saya dan telah mengambil bagian dalam beberapa proyek akademis yang melibatkan (jelaskan singkat tentang pengalaman akademis atau organisasi yang relevan).

Saya tertarik dengan perusahaan Anda karena (jelaskan mengapa Anda tertarik dengan perusahaan tersebut, misalnya: reputasi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, atau prestasi terkini). Saya yakin bahwa keterampilan saya dalam (sebutkan beberapa keterampilan yang relevan) dan semangat saya untuk berkontribusi dapat membuat saya menjadi aset berharga bagi tim Anda.

Saya juga melampirkan CV yang merinci pendidikan dan pengalaman saya. Saya sangat berharap untuk mendapatkan kesempatan wawancara lebih lanjut untuk membahas bagaimana saya dapat berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan Anda.

Terima kasih atas perhatian Anda terhadap lamaran saya. Semoga saya bisa bergabung di perusahaan Anda.

Hormat saya,

(Nama Anda)

(Informasi Kontak)

3. Contoh Surat Lamaran Kerja Via Email dan Lampirannya

To: (email HRD atau perusahaan)

Cc: (jika ada)

Subject: (Posisi yang dilamar) - Nama

Dengan hormat,

Sesuai dengan informasi yang tertera pada website (nama perusahaan) terkait posisi (nama posisi yang diinginkan) saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

Alamat:

Tempat, Tanggal Lahir:

Pendidikan:

Bermaksud untuk mengisi lowongan pada pekerjaan tersebut. Saya memiliki pengalaman bekerja sebagai (pengalaman kerja) selama (kurun waktu) di (nama perusahaan). Keahlian saya adalah (tulis keahlian yang dimiliki secara singkat). Sebagai bahan pertimbangan saya telah melampirkan beberapa berkas penting sebagai berikut:

Daftar Riwayat Hidup Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Scan Ijazah Terakhir Scan Surat Keterangan Dokter Pas Photo format .jpeg (1 file) Sertifikat

Demikian surat lamaran kerja yang saya buat, besar harapan saya untuk menghadiri panggilan tes dan wawancara guna menjelaskan lebih mendalam mengenai data diri saya. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(nama & tanda tangan)

Contoh Surat Lamaran Kerja Via Email Operator Produksi

Subject: Lamaran Pekerjaan: Operator Produksi - (Nama Anda)

Dear (Nama Penerima),

Salam sejahtera,

Perkenalkan saya (Nama Anda), dengan ini menyampaikan lamaran untuk posisi Operator Produksi yang diiklankan di perusahaan Anda melalui situs karier. Saya tertarik dengan kesempatan ini dan yakin bahwa keterampilan dan pengalaman saya dapat memberikan kontribusi positif untuk operasional produksi perusahaan Anda.

Saya memiliki latar belakang dalam bidang produksi dengan pengalaman kerja di (Nama Perusahaan atau Instansi sebelumnya). Selama bekerja di sana, saya bertanggung jawab untuk (jelaskan tanggung jawab utama dan tugas yang relevan dengan posisi Operator Produksi). Keahlian saya meliputi (sebutkan beberapa keterampilan seperti pemeliharaan mesin, pengawasan proses produksi, dan kepatuhan terhadap standar kualitas).

Saya percaya bahwa keahlian saya dalam menjalankan mesin produksi dan memastikan efisiensi proses dapat menjadi nilai tambah bagi tim Anda. Dalam lampiran surat ini, saya menyertakan CV saya yang berisi informasi rinci tentang pendidikan dan pengalaman kerja saya.

Saya berharap dapat diberikan kesempatan wawancara untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana saya dapat berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan Anda.

Hormat saya,

(Nama Anda)

(Informasi Kontak)

5. Contoh Surat Lamaran Kerja Via Email Bahasa Inggris

Subject: Job Application: Production Operator Position - (Your Name)

Dear (Recipient's Name),

I hope this email finds you well.

I am writing to express my interest in the advertised Production Operator position at your company, as seen on your career website. I am confident that my skills and experience make me a suitable candidate to contribute positively to your production operations.

In my previous role at (Previous Company), I gained valuable experience in the production field. I was responsible for (describe key responsibilities and relevant tasks, such as machine operation, process supervision, and quality standard adherence). My expertise includes (mention specific skills like machine maintenance, troubleshooting, and ensuring production efficiency).

I am eager to join your esteemed and innovative company in the industry. I believe my skills in operating production machinery and ensuring process efficiency align well with the goals of your team.

Attached to this email, you will find my detailed CV, providing further information about my education and work experience. I am prepared to offer additional insights into how my experience can support the success of your production team.

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity for an interview to discuss in more detail how I can contribute to the growth of your company.

Best regards,

(Your Name)

(Contact Information)

RIZKI DEWI AYU

