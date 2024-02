10 Game Baru untuk Menemani Februari 2024 , Apa Saja?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para penikmat game bisa menjajal sederet permainan baru secara bertahap sepanjang bulan ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo dari GameRant, ada 10 game yang terkonfirmasi bakal dirilis di personal computer (PC), Xbox, Playstation (PS), hingga Switch, pada Februari 2024. Tema permainannya beragam, dari aksi hingga petualangan

Beberapa judul game belum dimuat karena masih dalam masa persiapan. Namun, GameRant memastikan daftar game teranyar itu akan diperbaharui setiap pekan. Apa saja rilisan game terbaru itu?

Granblue Fantasy: Relink

Game berjenis role-playing aksi ini dikembangkan oleh Cygame. Dirilis pada Kamis, 1 Februari 2024, game yang diproduseri oleh Koichi Haruta ini tersedia di PS4, PS5 dan PC. Cygame yang dipimpin duo direkturnya, Tetsuya Fukuhara dan Yasuyuki Kaji, sudah menyiapkan Relink sejak jauh-jauh hari.

Dikutip dari situsnya, gameplay atau alur permainan game ini sempat diluncurkan ke publik pada 2017, dengan target perilisan pada 2022. Rencana itu tertunda hingga tahun ini. Demo Grabdblue Fantasy: Relink sudah mulai dimainkan sejak 11 Januari 2024 lalu.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Direncanakan meluncur pada 2 Februari 2024, Suicide Squad: Kill the Justice League bakal menjadi permainan aksi-petualangan yang menegangkan. Game ini dikembangkan oleh Rocksteady Studios dengan latar Arkhamverse. Ada empat karakter kondang dari komik DC, mulai Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot dan King Shark,

Salah satu misi yang ditawarkan game ini adalah menghentikan Brainiac dan Justice League yang sudah dicuci otaknya. Game Suicide Squad: Kill the Justice League bisa dimainkan PS5, XSX/S, dan PC.

Persona 3 Reload

Persona 3 Reload akan muncul bersamaan dengan Suicide Squad: Kill the Justice League, yaitu pada 2 Februari 2024. Permainan ini tersedia di PC, PS4 dan PS5, Xbox One, serta XSX/S. Gami ini adalah seri ketiga Persona yang populer sebagai role-playing game (RPG) dengan elemen romansa visual. Pemainnya bisa menjalin hubungan asmara dengan anggota kelompoknya untuk menamatkan game.

Foamstars

Foamstars bakal dirilis pada 6 Februari 2024. Merujuk situs resminya, game berskema 4 versus 4 pemain ini penuh aksi tembak-menembak. Pemain diperbolehkan memakai berbagai cara yang dirasa aman untuk terhindar dari tembakan lawan, seperti memasang dinding pembatas atau membuat permukaan lincir untuk berselancar di arena permainan. Pemenangnya adalah yang bertahan dan unggul lebih lama. Game ini tersedia di PS4 dan PS5.

Helldivers 2

Dirilis pada 8 Februari 2024, Helldivers 2 masuk dalam rekomendasi permainan yang layak dicoba di PS5 dan PC. Helldivers 2 adalah game bertema perang, dimainkan maksimal tiga orang untuk menghancurkan alien yang mengancam planet. Game ini dapat dipesan melalui situs resmi PS seharga US$ 39,99.

Banishers: Ghosts of New Eden

Banishers: Ghosts of New Eden direncanakan meluncur pada 13 Februari 2024. Ttersedia di PC, PS5 dan XSX/S, game ini mengisahkan perburuan roh seorang Banisher untuk menghilangkan kutukan jahat yang tidak menyenangkan. Ada dua karakter dalam game ini yang bisa dimainkan bergantian. Terdapat persenjataan dan kemampuan supranatural yang menambah pengalaman unik saat memainkan game ini.

Tomb Raider Remastered

Tersedia di Switch, PC, PS dan Xbox, Tomb Raider Remastered akan diluncurkan pada 14 Februari 2024. Cerita game aksi dan petualangan ini berlatarkan tahun 1996. Karakter utamanya, Lara Croft, wajib melalui tiga trilogi dalam game ini. Dalam Tomb Raider, Lara dikenal sebagai menjadi satu-satunya wanita terpenting dalam sejarah.

Skull and Bones

Skull and Bones yang bertemakan bajak laut akan dirilis pada 16 Februari 2024 di PC, PS5 dan XSX/S. Disadur dari laman resminya, game ini mengisahkan kehidupan Kingpin di Samudera Hindia. Pada pembuka game, diperlihatkan bajak laut dari seluruh penjuru dunia berkerumun, kemudian bersaing untuk mengejar kekayaan dan popularitas. Pemenang kompetisi lautan itu bakal mendapat gelar Kingpin, konon meruoakan derajat tertinggi dan didamba-dambakan dalam game Skull and Bones.

Mario vs Donkey Kong

Berbeda dengan game sebelumnya, Mario vs Donkey Kong hanya tersedia di Switch. Seragam dengan Skull and Bones, game ini bakal dirilis pada 16 Februari 2024. Game Mario vs Donkey Kong sekaligus menjadi ajang nostalgia para penikmat game Nintendo. Dengan tema menghibur dan aksi yang tidak membahayakan, sosok Mario dan Donkey Kong layak dimainkan oleh anak-anak.

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

Game ke-10 yang akan dirilis bulan ini adalah Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters, persisnya pada 20 Februari. Game ini khusus untuk PC, PS4, PS5, XSX/S, serta Xbox One. Warhammer terbaru ini khusus untuk pemain dewasa karena dipenuhi kekerasan dan konten yang tidak pantas untuk anak di bawah umur. Adegan memotong tubuh dan cedera pun ditampilkan dengan sangat detail.

Itulah daftar game terbaru yang dihimpun Tempo sejauh ini. Para pemain diharapkan bisa menikmati game tanpa terpengaruh oleh konten negatif yang berujung kecelakaan. Sebagian game yang diulas tadi sudah bisa dipesan melalui situs resminya, namun ada juga yang benar-benar muncul persis pada tanggal perilisan.

ALIF ILHAM FAJRIADI

