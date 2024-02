Siswa Indonesia Raih Tiga Gelar Juara di Ajang Taiwan International Science Fair 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga tim siswa Indonesia meraih prestasi membanggakan pada ajang Taiwan International Science Fair (TISF) 2024 dengan memperoleh dua gelar juara 1 pada bidang Social Science and Behavior dan Competer Science and Information Engineering, serta satu gelar juara 4 bidang Biochemistry.

TISF 2024 diselenggarakan pada 26 Januari-2 Februari 2024 di National Taiwan Science Education Center (NTSEC), Kota Taipei, Taiwan.

“Mereka bersaing dengan peserta dari 27 negara di dunia termasuk negara maju seperti USA, Luxemburg, Jepang, Korea Selatan. Ini adalah pencapaian luar biasa,“ ujar Doni Nurdiansyah, Ketua Program Indonesia Scientific Society (ISS), dalam keterangannya, Jumat, 2 Februari 2024.

Tiga tim siswa tersebut merupakan para juara (medalis) dari kompetisi National Science Fair for Indonesian Adolescents (NASFIA) yang diselenggarakan oleh ISS pada bulan Desember 2023.

Juara 1 Bidang Social science and Behavior diraih oleh Myiesha Arvie Sulaksana dan Faiz Asmari Ramadhan dari SMA Negeri 8 Bandung, dengan judul penelitian “Vitas: Digital Therapy Based on a Combination of Binaural Beats and Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) to Reduce Stress in Gen Z Students”.

Juara 1 Bidang Computer Science and Information Engineering diraih oleh Maxwell Seteono dari SMA Cita Hati West Campus, dengan judul penelitian “Deciphering the illusion a multi faceted algorithm in deepfake Detection”.

Juara 4 Bidang BioChemistry diraih Zacarich Widjoyo dari SMP Al Azhar 1 Jakarta dengan judul penelitian “In Silico Carotenoid Compound with Protein in Durian (Durio zibethinus Murr.) Seed Waste and Hedonic Test Innovation in Making Healthy Cereal Organic (HCO) (Nutrient-rich Functional Food Alternative)”.

